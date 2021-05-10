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Haber Giriş: 10.05.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Alişan'ın eşi Buse Varol'a dolandırıcı tuzağı

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Alişan'ın eşi Buse Varol'a dolandırıcı tuzağı

Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'un hesabı hack'lendi. Hesabı çalan dolandırıcılar için açıklama yapan Varol, "Siber suçlara şikayet ettik. Tüm bilgileri elimde" dedi.

Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'un Instagram hesabı hack'lenerek takipçilerine bir banka hesabına para yatırmaları için çağrıda bulunuldu.

Ancak kısa süre sonra Varol'un hesabının çalındı bu paylaşımın dolandırıcılar tarafından yapıldığı anlaşıldı.

Sonrasında hesabını geri alan Varol, konuyla ilgili "Gece iki de hack'lendim. O saatten beri uyumadım. Hesabımı geri aldım" dedi.
Varol sözlerini şöyle sürdürdü: "Siber suçlara şikayet ettik. Bu suçu işleyen yaşları küçük, üç beş kişinin fotoğraflarına kadar tüm bilgileri elimde. Pazartesi hepsini açıklayacağım"

Öte yandan hacker'ların Alişan'a da, "Eşinizin hesabı elimizde" diye mesaj attıkları ortaya çıktı.

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