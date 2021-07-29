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Haber Giriş: 29.07.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Alişan'ın acı kaybı! Kuzeni Ozan Ebcin hayatını kaybetti

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Alişan'ın acı kaybı! Kuzeni Ozan Ebcin hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, bir acı haber daha aldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Alişan’ın kuzeni Ozan Ebcin'in banyoda düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ozan Ebcin, Selçuk Tektaş’ın cenazesine de katılmıştı.

Alişandan kardeşi Selçuk Tektaşa: Seni çok seviyorum
Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a: Seni çok seviyorum
Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandıSanatçı Alişan’ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye pek çok ünlü isim katıldı
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