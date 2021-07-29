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Alişan'ın acı kaybı! Kuzeni Ozan Ebcin hayatını kaybetti
Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, bir acı haber daha aldı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Alişan’ın kuzeni Ozan Ebcin'in banyoda düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ozan Ebcin, Selçuk Tektaş’ın cenazesine de katılmıştı.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandıSanatçı Alişan’ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye pek çok ünlü isim katıldı