Alişan'dan o eleştirilere tepki geldi: Bu konuyu ciddiye almaya gerek yok

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak'ın videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Müge Boz ve Caner Erdeniz'in kızları Vina'ya seslenen Burak 'Vina benimsin' sözleriyle güldürdü.

Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Alişan'ı 'çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin' sözleriyle eleştirdi.

2. Sayfa programına bağlanan Alişan olayın perde arkasını anlattı ve eleştirilere cevap verdi.

İşte Alişan'ın açıklamalarından satır başları...

"Burak, bir paylaşım sitesinde yer alan çizgi filmleri izliyor, orada da ara ara çocuklar için reklamlar çıkıyor. Müge, eşi ve Vina’nın yer aldığı reklamlar da bu platformda çıkıyor. Vina da bize gelmişti annesi ve babasıyla o zamandan beri Burak’ın bir hayranlığı var. Burak videoyu görür görmez bana koştu ‘baba, baba bu o ablanın kızı değil mi neydi adı? Vina neden bize gelmiyor, gelsin oynayalım’ dedi. Ne zaman reklamı görse, okula ne zaman bıraksak ‘Vina’ deyip duruyor. Onları en yakın zamanda inşallah buluşturacağız. Dün yine reklamı görünce ‘Vina benimsin’ dedi. Ben öğretmendim, kendi söyledi. Defalarca deyince ben de espri olsun diye videoya çektim attım. Sonra Müge ile de mesajlaştık, ‘çok tatlı, mutlaka buluşturalım onları’ dedi."

Sosyal medyada duyar kasanlara da cevap veren Alişan, ‘Hiç takmıyorum öyle şeyleri… Benim çocuğum son derece sağlıklı şekilde büyüyor. Büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili… Çocuk gibi büyüyor benim çocuğum. Çok çok masumca bir şey… Herkesin yok mudur ilkokulda sevdiği, ilgilendiği biri anasınıfında falan… Bu konuyu ciddiye almaya gerek yok. İleride inşallah onları bir araya da getireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bu tarz masum olaylarda kötü niyet aranmamalı diyen Alişan, "Burak şimdi kalktı Vina’yı gördü televizyona koşuyor. (gülüyor) Her şeye, her olaya tabii duyarlı olmamız lazım ama böyle masum bir şeye de kötü bakmasınlar. Öyle büyültülecek bir olay değil… Annem-babam beni nasıl yetiştirdiyse ben de oğlumu öyle yetiştireceğim. Benim çocuğum da her çocuk gibi, çocuk gibi büyüyor!' şeklinde konuştu.