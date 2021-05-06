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GeriMagazin Alişan'dan evlilik yıl dönümü mesajı: Hislerimin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyorum
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Haber Giriş: 06.05.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Alişan'dan evlilik yıl dönümü mesajı: Hislerimin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyorum

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Şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Birlikte 3 yılı geriden bırakan çiftten Alişan, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

"Hayatımın en doğru kararını verdiğim ve imzasını attığım günün yıldönümü bugün... Aile kurduğum, yuva kurduğum gün bugün... 3. Yılımız bitti. 4. yılımıza giriyoruz aşkım ve ben seni ilk gördüğüm anda hissetiklerimin ne kadar doğru olduğunu bugün 2 yavrumuzla daha da iyi anlıyorum...Birlikte ömür boyu İnşallah nice güzel senelere sevgilim... Seni çok seviyorum"

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Alişan - Buse Varol çiftinin düğünün perde arkası...
Alişan - Buse Varol çiftinin düğünün perde arkası...

 Alişan'ın paylaşımına Buse Varol'dan yanıt gecikmedi. Varol, birlikte fotoğraflarını paylaşıp altına "Son nefesime kadar seninle el ele, diz dize olmak dileğim... Seni çok seviyorum sevgilim... Daha nice yıllara çocuklarımızla...  İyi ki..." notunu düştü. 

Alişandan evlilik yıl dönümü mesajı: Hislerimin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyorum

 

 

 

 

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