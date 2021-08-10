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Haber Giriş: 10.08.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Kardeşini kaybeden Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım

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Kardeşini kaybeden Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan günler sonra ilk paylaşım geldi.

Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş temmuz ayında hayatını kaybetti.

Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğdu.

Kardeşi Selçuk Tektaşı kaybeden Alişanın büyük acısı
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın büyük acısı!

Kardeşini ölümünün ardından Alişan, Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınladı...

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah..."

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

Kardeşini kaybeden Alişandan 20 gün sonra ilk paylaşım

Alişandan kardeşi Selçuk Tektaşa: Seni çok seviyorum
Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a: Seni çok seviyorum

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, uzak kaldığı sosyal medyaya geri döndü.

Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaştı.

Kardeşini kaybeden Alişandan 20 gün sonra ilk paylaşım

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaşın mezarını ziyaret etti
Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarını ziyaret etti

SAHNEYE DE DÖNÜYOR

Alişan'ın menajerliğini yıllardır Sekçuk Teştaş üstleniyordu. Ünlü şarkıcı menajerlik için Haluk Şentürk ile anlaştı. Alişan günler sonra ilk konserini de 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta verecek...

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