Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
Marketlere net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğandan fahiş fiyat açıklamasıMarketlere net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması#Cumhurbaşkanı Erdoğan
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bela aile hakim karşısında Maktül yakınlarına skandal sözler'Bela aile' hakim karşısında! Maktül yakınlarına skandal sözler#Şişli
İngiliz uzmandan Kovid ağrısı uyarısıİngiliz uzmandan 'Kovid ağrısı' uyarısı!#Koronavirus
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
Tek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldüTek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldü!#İkiz
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıEkvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
Emre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı İmza atarken öğrendimEmre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı! "İmza atarken öğrendim"#Emre Demir
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılarÜnlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılar#Shakira
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi!

#Alişan#Selçuk Tektaş#Koronavirüs
Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaşı andı... Anne babasına destek verdi

Kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Annesi ve kardeşinin yer aldığı kareye 'Ben nasıl Selçuk için, çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu?' mesajını düştü.

Haberin Devamı

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, sosyal medyadan kardeşini andı anne ve babasına destek verdi.

Sık sık kardeşinin mezarını ziyaret eden ünlü türkücü, duygulandıran bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından annesi ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı bir kareyi yayınlayan Alişan altına; 'Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı. Biliyorum ne sen, ne babam artık hiç böyle gülemeyeceğiz dolu dolu. Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz. Böyle siyah beyaz kaldık. Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu? Hepimizin size ihtiyacı var. Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem, babam.' mesajını düştü.

Ünlü türkücüye dostlarından destek mesajları geldi.

Haberin Devamı

Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, bulduğu her fırsatta mezar ziyaretine gidiyor.

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaşı andı... Anne babasına destek verdi

"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Kardeşini ölümünün ardından Alişan, Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı...

Kardeşinin kızları ile alışverişte

İlgili Haber:Kardeşinin kızları ile alışverişte

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah..."

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaşı andı... Anne babasına destek verdi

KARDEŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ, GÜÇLÜKLE KONUŞTU

Alişan, kardeşini kaybettikten sonra ilk konserini 14 Ağustos'ta Kıbrıs’ta verdi. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan "
Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın...Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar...Ellerinizden uçup gidiyorlar...İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım..." dedi.

Haberin Devamı

"BAŞLAYACAĞIM BİR YERDEN AMA NASIL BİLMİYORUM"

Alişan, kardeşine olan özlemini Instagram sayfasında dile getirmişti:

"Sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah’ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah’ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah.. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi…."

Haberin Devamı

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaşı andı... Anne babasına destek verdi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alişan#Selçuk Tektaş#Koronavirüs