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Haber Giriş: 11.08.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Alişan ve Buse Varol'un kızı olacak!

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Türkücü Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında çiftin ilk çocukları Burak dünyaya geldi. Burak'ın 1 yaş doğum gününden kısa bir süre sonra ünlü çiftten ikinci güzel haber geldi.

Geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Buse Varol, hamile olduğunu duyurdu. Çift, bebeklerinin cinsiyetini organize ettikleri partide öğrendi.

Buse Varol - Alişan çiftinin ikinci çocukları kız olacak.

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