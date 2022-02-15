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Alişan ve Buse Varol'un 14 Şubat Sevgililer Günü sessizliği

#Alişan#Buse Varol#14 Şubat
Alişan ve Buse Varolun 14 Şubat Sevgililer Günü sessizliği

4 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve bir süredir boşanma haberleri ile gündemi meşgul eden Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sessiz kaldı.

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Alişan ile Buse Varol 2018 yılında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

Çiftin ilk çocukları Burak 2019 yılında dünyaya geldi.

2020 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına aldılar.

Alişan ve Buse Varolun 14 Şubat Sevgililer Günü sessizliği
KARDEŞİNİ KAYBETTİ

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Tektaş'ın ölümü Alişan ile Buse Varol'un evliliğini sekteye uğrattı.

Alişan'ın vaktinin çoğunu yeğenleri ile geçirmesinin Buse Varol'u kızdırdığı, çiftin arasının bu nedenle açıldığı iddia edildi.

Alişan ve Buse Varolun 14 Şubat Sevgililer Günü sessizliği

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AİLE İLE KUTLAMA

Eliz'in 1 yaş doğum gününde Alişan ile Buse Varol arasındaki kriz iyiden iyiye ayyuka çıktı.

Alişan partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesinin evinde yeğenleri ve yengesi ile birlikte kutladı.

Alişan ve Buse Varolun 14 Şubat Sevgililer Günü sessizliği

'KRİZ YOK'

2. Sayfa programına yaptığı açıklamada 'Ben kimse eve çağırmadı' diyerek krizin devam ettiği mesajını verdi. Çok geçmeden de alyansını çıkardı.

Alişan ayrılık soruları ile ilgili "Boşanmıyoruz" dedi, Buse Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yaptı.

Alişan ve Buse Varolun 14 Şubat Sevgililer Günü sessizliği

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI YOK

Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medyada takipçileri ile paylaşan çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirdi.

Her iki tarafın da herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Daha önce Alişan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silen ve birlikte fotoğraf paylaşmayan Buse Varol "Yeniden bir diziyle anlaştım. Setlere geri dönüyorum, inşallah aralık ayında yeni projeye başlayacağım. bundan kaynaklı Instagram’ım da bir temizlik yaptım. Sadece kendi fotoğraflarım olsun ve işle ilgili şeyler paylaşayım diye fotoğrafların bazılarını sildim” demişti...

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Alişan ve Buse Varolun 14 Şubat Sevgililer Günü sessizliği

 

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Alişan, kardeşinin vefatından sonra yaşadıklarını teve2 Magazin Masası’na anlattı…Teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası” na bugün ünlü şarkıcı Alişan telefon ile bağlandı. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybettikten sonra yaşadığı süreci gözyaşları içinde teve2 Magazin Masası programında anlattı.
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#Alişan#Buse Varol#14 Şubat

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