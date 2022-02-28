Alişan ve Buse Varol sorunları aştı... Haftalar sonra gelen aşk pozu!

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Alişan ve Buse Varol, bir süredir boşanma haberleriyle gündemdeydi. Alyansını çıkaran ve 'yüzük bir gösterge değil' diyen Varol, dün eşi ve çocuklarıyla vakit geçirdi. Ünlü oyuncu eşine sarıldığı fotoğrafı da kalp emojisi koyarak paylaştı.

Alişan ile Buse Varol 2018 yılında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Çiftin ilk çocukları Burak 2019 yılında dünyaya geldi. 2020 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına aldılar.

KARDEŞİNİ KAYBETTİ

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın ölümü Alişan ile Buse Varol'un evliliğini sekteye uğrattı. İkili bir süre yan yana gelmemeye dikkat etti.

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AİLE İLE KUTLAMA

Eliz'in 1 yaş doğum gününde Alişan ile Buse Varol arasındaki kriz iyiden iyiye ayyuka çıktı.

Alişan partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesinin evinde yeğenleri ve yengesi ile kutladı.

'KRİZ YOK'

Varol, yaptığı açıklamada 'Beni kimse eve çağırmadı' diyerek krizin devam ettiği mesajını verdi. Çok geçmeden de alyansını çıkardı.

Alişan ayrılık soruları ile ilgili "Boşanmıyoruz" dedi, Buse Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yaptı.

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI DA YOK

Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medyada takipçileri ile paylaşan çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirdi.

Her iki tarafın da herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Daha önce Alişan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silen ve birlikte fotoğraf paylaşmayan Buse Varol "Yeniden bir diziyle anlaştım. Setlere geri dönüyorum, inşallah aralık ayında yeni projeye başlayacağım. Bundan kaynaklı Instagram’ım da bir temizlik yaptım. Sadece kendi fotoğraflarım olsun ve işle ilgili şeyler paylaşayım diye fotoğrafların bazılarını sildim” demişti...

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HAFTALAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Sık sık imaj değişikliğine giden Buse Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına taktı. Çift pazar gününü birlikte geçirdi. Aralarındaki buzları eriten ikili evliliklerine ikinci bir şans verdi. Buse Varol, eşi Alişan'la çekildikleri bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı. Alişan da eşinin paylaşımını kendi hesabında yayınladı.