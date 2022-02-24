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Alişan ve Buse Varol evliliğinde kriz bitti mi? Alişan'dan sürpriz hamle

#Alişan#Buse Varol#Boşanma Haberleri
Alişan ve Buse Varol evliliğinde kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamle

Alişan ve Buse Varol, bir süredir boşanma haberleriyle gündemdeydi. Alyansını çıkaran ve 'yüzük bir gösterge değil' diyen Varol, geri adım attı. İmajını da değiştiren ünlü oyuncu, yeni görüntüsünü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Buse Varol'un paylaşımına Alişan kayıtsız kalmadı.

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Alişan ile Buse Varol 2018 yılında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Çiftin ilk çocukları Burak 2019 yılında dünyaya geldi. 2020 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına aldılar.

Alişan ve Buse Varol evliliğinde kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamle

KARDEŞİNİ KAYBETTİ

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın ölümü Alişan ile Buse Varol'un evliliğini sekteye uğrattı.

Alişan'ın vaktinin çoğunu yeğenleri ile geçirmesinin Buse Varol'u kızdırdığı, çiftin arasının bu nedenle açıldığı iddia edildi.

Alişan ve Buse Varol evliliğinde kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamle

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AİLE İLE KUTLAMA

Eliz'in 1 yaş doğum gününde Alişan ile Buse Varol arasındaki kriz iyiden iyiye ayyuka çıktı.

Alişan partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesinin evinde yeğenleri ve yengesi ile birlikte kutladı.

Alişan ve Buse Varol evliliğinde kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamle

'KRİZ YOK'

2. Sayfa programına yaptığı açıklamada 'Ben kimse eve çağırmadı' diyerek krizin devam ettiği mesajını verdi. Çok geçmeden de alyansını çıkardı.

Alişan ayrılık soruları ile ilgili "Boşanmıyoruz" dedi, Buse Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yaptı.

Alişan ve Buse Varol evliliğinde kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamle

 14 ŞUBAT PAYLAŞIMI DA YOK

Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medyada takipçileri ile paylaşan çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirdi.

Her iki tarafın da herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Daha önce Alişan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silen ve birlikte fotoğraf paylaşmayan Buse Varol "Yeniden bir diziyle anlaştım. Setlere geri dönüyorum, inşallah aralık ayında yeni projeye başlayacağım. bundan kaynaklı Instagram’ım da bir temizlik yaptım. Sadece kendi fotoğraflarım olsun ve işle ilgili şeyler paylaşayım diye fotoğrafların bazılarını sildim” demişti...

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Alişan ve Buse Varol evliliğinde kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamle

GÜNLER SONRA İLK BEĞENİ

Sık sık imaj değişikliğine giden Buse Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına taktı. Çıktığı Boğaz turunda arkadaşına poz veren Varol, fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Yaklaşık 150 bin beğeni alan fotoğrafa Alişan da kayıtsız kalmadı. 

Alişan ve Buse Varol evliliğinde kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamle

ALİŞAN'DAN MANİDAR İSTEK

Alişan geçtiğimiz gün oğlu Burak’la Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve oğlu Burak'tan “Tükeneceğiz”i söylemesini istemişti.

Alişan ve Buse Varol evliliğinde kriz bitti mi Alişandan sürpriz hamle

İşte 'Tükeneceğiz'in sözleri: 

Ne böyle senle ne de sensiz
Yazık yaşanmıyor çaresiz
Ne bir arada ne de ayrı
Olmak imkansız hiç sebepsiz
Ne hayallerle ümitlerle
Mutlu olmaktı dileğimiz
Suçlu ne sensin ne de benim
Şimdi sensizim sen de bensiz
Bir an gelip de küllenince
Yüreklerimiz dinlenince
Başka sevgilerde teselli bulunca
İşte biz o gün düşüneceğiz
Bir an gelip de küllenince
Yüreklerimiz dinlenince
Başka sevgilerde teselli bulunca
İste biz o gün düşüneceğiz
Etrafımızı sarıverecek
Bir boşluk ki asla bitmeyecek
Herşey bir anda anlamsız gelecek
İşte biz o gun tükeneceğiz

 

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