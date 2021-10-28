Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? İddialara yanıt verdiler...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Gece yarısı takım otobüsünde her şey bitti Resmi açıklama öncesi Klopp...Gece yarısı takım otobüsünde her şey bitti! Resmi açıklama öncesi Klopp...#Barcelona
Bakan Çavuşoğlundan CNN TÜRKte flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyorBakan Çavuşoğlu'ndan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyor#Mevlüt Çavuşoğlu
15 Ekim 2021 itibarıyla... Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı'15 Ekim 2021 itibarıyla...' Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı#Şahap Kavcıoğlu
Bulaşık makinesinde sandviç şoku Türkiyede 600e yakın şubesi var... İstanbulda skandalBulaşık makinesinde sandviç şoku! Türkiye'de 600'e yakın şubesi var... İstanbul'da skandal#Bulaşık Makinesi
3 yıl çalışan tazminat alır Bir şartla...3 yıl çalışan tazminat alır! Bir şartla...#Kıdem Tazminatı
Kritik operasyonun detaylarına ulaşıldı İtiraf ettiler: İstanbulu kana bulayacaklardıKritik operasyonun detaylarına ulaşıldı! İtiraf ettiler: İstanbul'u kana bulayacaklardı#DHKP-C
Çok konuşulan anlaşma Ilıcalının ödeyeceği rakam...Çok konuşulan anlaşma! Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam...#Acun Ilıcalı
Seri katil hemşire dehşete düşürmüştü... Cezası belli oldu'Seri katil' hemşire dehşete düşürmüştü... Cezası belli oldu!#Cinayet
117 yaşındaki Muteber Engindeniz: Cumhuriyetin ilanında köyde halay çektik117 yaşındaki Muteber Engindeniz: Cumhuriyetin ilanında köyde halay çektik#Hakkari
Uçan motosiklet satışa çıktı İşte fiyatıUçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı#Uçan Motosiklet
Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’deFaruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de #Faruk Acar
İspanyada flaş karar... Fahiş kira zammına 9 bin euro cezaİspanya'da flaş karar... Fahiş kira zammına 9 bin euro ceza!#İspanya
KKTC Cumhurbaşkanı Tatara fahri doktora unvanıKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a fahri doktora unvanı#Ersin Tatar
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? İddialara yanıt verdiler...

#Alişan#Buse Varol#Serkan Tektaş
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu İddialara yanıt verdiler...

Şarkıcı Alişan 2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Bir süredir sosyal medya hesaplarında birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin boşanacağı iddia edildi. Alişan ve Buse Varol çıkan haberlere canlı yayında yanıt verdi.

Haberin Devamı

Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Buse Varol, iddialara canlı yayında yanıt verdi.

"Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı. Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi. O eşini kaybetmişklen ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim. Herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var, iki küçük çocuğum var. Biz çok zor günler yaşıyoruz. Ona destek olup atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde insanların daha hassas olmasını istiyorum. Asla ayrılık yok. "

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu İddialara yanıt verdiler...

Çiftin Burak ve Eliz adında iki çocuğu var

'INSTAGRAM'DA TEMİZLİK YAPTIM'

Sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını kaldıran Buse Varol

"3 senedir oyunculuğa ara verdim. Instagram'da doğum fotoğraflarım, aile fotoğraflarım öyle bir profilim vardı. Yeni bir dizi ile anlaştım. 'Zaten 3 sene ara vermişim, bari işe yönelik bir profilim olsun' dedim. Kendimce bir temizlik yaptım." açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu İddialara yanıt verdiler...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yenilerek temmuz ayında hayatını kaybetmişti...

'BİRBİRİMİZİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

 Alişan ise "Sosyal medya diye bir şey var ve o kadar çok magazin sayfası var ki... Bir tanesi haber yapıyor, ciddi gazeteler bile bunu alıp haber yapıyor. Bu haberleri ciddiye alan gazeteciler var, beni en çok bunlar üzüyor. Biz 4-5 aydır çok zor günler yaşıyoruz. Birbirimizi ayağa kaldırmaya çalışırken böyle haberlerle uğraşmak bunları yalanlamak bile bana ağır geliyor.Buse ile evlendiğimizden beri birbirimize sesimizi bile yükseltmedik." diye konuştu.

Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

İlgili Haber:Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaşı andı... Anne babasına destek verdi

İlgili Haber:Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi!

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alişan#Buse Varol#Serkan Tektaş

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Eliz Sakuçoğlu ile DJ sevgilisi Semih Ergünden aşk pozları

Eliz Sakuçoğlu ile DJ sevgilisi Semih Ergün'den aşk pozları

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!