Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? İddialara yanıt verdiler...

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Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Buse Varol, iddialara canlı yayında yanıt verdi.

"Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı. Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi. O eşini kaybetmişklen ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim. Herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var, iki küçük çocuğum var. Biz çok zor günler yaşıyoruz. Ona destek olup atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde insanların daha hassas olmasını istiyorum. Asla ayrılık yok. "

'INSTAGRAM'DA TEMİZLİK YAPTIM'

Sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını kaldıran Buse Varol

"3 senedir oyunculuğa ara verdim. Instagram'da doğum fotoğraflarım, aile fotoğraflarım öyle bir profilim vardı. Yeni bir dizi ile anlaştım. 'Zaten 3 sene ara vermişim, bari işe yönelik bir profilim olsun' dedim. Kendimce bir temizlik yaptım." açıklamasını yaptı.

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'BİRBİRİMİZİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Alişan ise "Sosyal medya diye bir şey var ve o kadar çok magazin sayfası var ki... Bir tanesi haber yapıyor, ciddi gazeteler bile bunu alıp haber yapıyor. Bu haberleri ciddiye alan gazeteciler var, beni en çok bunlar üzüyor. Biz 4-5 aydır çok zor günler yaşıyoruz. Birbirimizi ayağa kaldırmaya çalışırken böyle haberlerle uğraşmak bunları yalanlamak bile bana ağır geliyor.Buse ile evlendiğimizden beri birbirimize sesimizi bile yükseltmedik." diye konuştu.