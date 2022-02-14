Alişan ve Buse Varol arasında yeni gelişme! 'Bir şey olacaksa zaten olur'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
10 milyar dolarlık BAE seferi10 milyar dolarlık BAE seferi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
İlk ziyaret Türkiye’denİlk ziyaret Türkiye’den#New York Belediye Başkanı Eric Adams
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
KDV indirimini yansıtmayan yandı Gözler etiketteKDV indirimini yansıtmayan yandı! Gözler etikette#Temel Gıda Ürünleri
Dünya nefesini tuttu... Ukrayna olası işgale böyle hazırlanıyorDünya nefesini tuttu... Ukrayna olası işgale böyle hazırlanıyor!#Ukrayna
Kızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayarKızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayar#Kızılay
Liderler ne konuştu 28 Şubat tarihi doğru muLiderler ne konuştu? 28 Şubat tarihi doğru mu?#Kemal Kılıçdaroğlu
Tansiyon yükseliyor Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddiTansiyon yükseliyor! Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddi#RUSYA
Kübra’nın son sözleri İfadeleri ortaya çıktıKübra’nın son sözleri! İfadeleri ortaya çıktı#Kübra Ece
Hiç kimsenin yemediği siyasi hileHiç kimsenin yemediği siyasi hile#HDP
Doğum gününde soğuk halleri dikkat çekti Bir şey olacaksa zaten olurDoğum gününde soğuk halleri dikkat çekti! 'Bir şey olacaksa zaten olur'#Sevcan Orhan
Özel hastanede sahte COVID ilacı öldürüyorduÖzel hastanede sahte COVID ilacı öldürüyordu#Hayri Yazıcı
‘Haram ettiği’ nafaka yaktı‘Haram ettiği’ nafaka yaktı#Nafaka
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Alişan ve Buse Varol arasında yeni gelişme! 'Bir şey olacaksa zaten olur'

#Sevcan Orhan#Alişan#Buse Varol
Alişan ve Buse Varol arasında yeni gelişme Bir şey olacaksa zaten olur

Sevgililer Günü konseri için Sevcan Orhan’la birlikte sahneye çıkan Alişan, evliliğinde yaşadığı sorunlarla ilgili net cevap verdi: Benim evliliğimde ne yaşadığımı kimse bilmiyor. Bir şey olacaksa da zaten olur ve herkes görür.

Haberin Devamı

Sevcan Orhan ve Alişan, Luvia Yeşilköy’de düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü Özel Galası’nda sahne aldı.

Performanslarından önce birlikte basın mensuplarına röportaj veren ikili, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

10 yıldır arkadaş olduklarını ve birlikte yaptıkları televizyon programıyla reytingleri alt üst ettiklerini dile getiren Alişan, “Daha önce bir kez Kıbrıs’ta sahne almıştık. Belki de devamı gelir, kim bilir?” dedi.

Sanatçı, dört yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Buse Varol’la ayrılacakları yönündeki sorulara da son noktayı koydu:

“Benim ne yaşadığımı, benim ailemde ve evliliğimde ne yaşandığını kimse bilmiyor. Allah kimsenin başına böyle bir kayıp vermesin ve kardeş acısıyla sınamasın. O nedenle rica ediyorum özel hayatım hakkında kimse yorum yapmasın. Bir şey olacaksa da zaten olur ve herkes görür.”

Haberin Devamı

Alişan ve Buse Varol arasında yeni gelişme Bir şey olacaksa zaten olur

Buse Varol ve Alişan, dün oğulları Burak’ın doğum gününü birlikte kutladı. Varol’un soğuk hali dikkatlerden kaçmadı.

Sevcan Orhan’ın ardından sahneye çıkan Alişan’ın, eşi Buse Varol’un aksine alyansını parmağından çıkarmadığı görüldü.

Alişan ve Buse Varol arasında yeni gelişme Bir şey olacaksa zaten olur

KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Özel gala gecesinde ilk önce sahneye çıkan Sevcan Orhan, güçlü sesi ve şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Yaklaşık bir saatlik sahne performansının ardından mikrofonu Alişan’a devretti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sevcan Orhan#Alişan#Buse Varol

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası