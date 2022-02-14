Alişan ve Buse Varol arasında yeni gelişme! 'Bir şey olacaksa zaten olur'

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Sevcan Orhan ve Alişan, Luvia Yeşilköy’de düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü Özel Galası’nda sahne aldı.



Performanslarından önce birlikte basın mensuplarına röportaj veren ikili, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.



10 yıldır arkadaş olduklarını ve birlikte yaptıkları televizyon programıyla reytingleri alt üst ettiklerini dile getiren Alişan, “Daha önce bir kez Kıbrıs’ta sahne almıştık. Belki de devamı gelir, kim bilir?” dedi.

Sanatçı, dört yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Buse Varol’la ayrılacakları yönündeki sorulara da son noktayı koydu:

“Benim ne yaşadığımı, benim ailemde ve evliliğimde ne yaşandığını kimse bilmiyor. Allah kimsenin başına böyle bir kayıp vermesin ve kardeş acısıyla sınamasın. O nedenle rica ediyorum özel hayatım hakkında kimse yorum yapmasın. Bir şey olacaksa da zaten olur ve herkes görür.”

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Buse Varol ve Alişan, dün oğulları Burak’ın doğum gününü birlikte kutladı. Varol’un soğuk hali dikkatlerden kaçmadı.

Sevcan Orhan’ın ardından sahneye çıkan Alişan’ın, eşi Buse Varol’un aksine alyansını parmağından çıkarmadığı görüldü.

KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Özel gala gecesinde ilk önce sahneye çıkan Sevcan Orhan, güçlü sesi ve şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Yaklaşık bir saatlik sahne performansının ardından mikrofonu Alişan’a devretti.