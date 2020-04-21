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Haber Giriş: 21.04.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

Alişan: Saruhan Hünel'in burnunu kırdım

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Saruhan Hünel, yıllar sonra Alişan'la anılarını yâd etti. Alişan'la Instagram'da canlı yayın yapan Hünel, "Aynalı Tahir dizisinde oynarken burnumu kırmıştın, hatırladın mı?" diye sordu. İkili, kahkahaya boğuldu.

Bir döneme damga vuran 'Aynalı Tahir' dizisinde rol alan Alişan ve Saruhan Hünal, set günlerini yâd etti. Sette yaşadıkları anıları anlatan ikili izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Alişan, Saruhan Hünel'in burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlattı;  Kavga sahnesi vardı 2 ve ya 3. bölümde! Kavga sahnelerine de yeni başlıyoruz, bu işte ben de yeniyim. Yine senaryo gereği birini kurtarıyorum. Yönetmen 'vur' dedi. Saruhan'a vurdum. 'Olmadı, uzak geçti' dedi. Ben bir kez daha vurdum yine olmadı. Sonra Saruhan gösterdi 'böyle vurursan daha inandırıcı olur' dedi. Ben de o gazla bir vurdum, burnu kırıldı. Sahuran bana doğru dönünce burnu kanlar içindeydi… Hastaneye gitti, burnu o yüzden bu şekil de estetik oldu!

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