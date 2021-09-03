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Haber Giriş: 03.09.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı yalnız bırakmıyor

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Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı yalnız bırakmıyor

Alişan, 21 Temmuz'da hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı mezarında ziyaret etti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, bulduğu her fırsatta mezar ziyaretine gidiyor.

Alişan bugünü de Selçuk Tektaş'ın mezarında geçirdi.

Alişan: Bu fotoğrafı çektiğimizde kaderin bize ne yazdığından habersizdik
Alişan: Bu fotoğrafı çektiğimizde kaderin bize ne yazdığından habersizdik

Ünlü şarkıcı, çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"Hayırlı cumalar... Şifa bekleyen herkese Allah'tan hayırlı şifalar diliyorum"

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaşı yalnız bırakmıyor

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

"BAŞLAYACAĞIM BİR YERDEN AMA NASIL BİLMİYORUM"

Alişan, kardeşine olan özlemini Instagram sayfasında dile getirmişti:

"Sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah’ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah’ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah.. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi…."

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