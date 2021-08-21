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Haber Giriş: 21.08.2021 - 15:09 | Son Güncelleme:

Alişan kardeşi Selçuk'un anısına sözünü tutuyor

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Alişan kardeşi Selçuk'un anısına sözünü tutuyor

Çanakkale’nin Geyikli Belediyesi, bu yıl 30 Ağustos’u Alişan ve Niran Ünsal ile kutlayacak.

Ünlü sanatçı Alişan için ise bu etkinlik ayrı bir önem taşıyor. Daha önce de 29 Ağustos 2019’da Geyikli’de konser veren Alişan, yaz sezonu öncesi kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş ile Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu’nu ziyaret etmiş, Zafer Bayramı için konser sözü vermişti. Geçtiğimiz ay kardeşini Covid-19 yüzünden kaybeden Alişan, verdikleri sözü tutmanın da gururunu yaşıyor.

Alişan kardeşi Selçukun anısına sözünü tutuyor

Zafer Bayramı coşkusunu Alişan ve Niran Ünsal ile zirveye taşımak istediklerini dile getiren Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu,
“Zafer Bayramı’nı adına yakışır bir şekilde kutlamak istiyoruz. Bu çerçevede Niran Ünsal ve Alişan da beldemizde bir konser
verecek. Alişan, zaten bu yaz sezonu başında kardeşiyle birlikte ziyaretimize geldi. Bize 30 Ağustos için söz verdiler. Ne yazık ki Selçuk Tektaş’ı genç yaşta Covid-19’a kurban verdik. Ancak Alişan kardeşinin anısını yaşatmak ve birlikte verdikleri sözü tutmak adına buraya geliyor. Keşke Rahmetlik Selçuk da o gün bizimle birlikte olabilseydi” diye konuştu.
Alişan kardeşi Selçukun anısına sözünü tutuyor


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