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Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı Alişan ile Buse Varol'un evliliği bitiyor mu? Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı! #Alişan
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Alişan ile Buse Varol'un evliliği bitiyor mu? Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı!

#Alişan#Buse Varol#Selçuk Tektaş
Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı

Bir süredir haklarında ayrılacakları yönünde haberler çıkan ve bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Alişan - Buse Varol çiftinin doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı. Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi...

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Alişan ile oyuncu Buse Varol 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

2019 yılında oğulları Burak dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımları ile birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, ikinci çocukları Eliz'i 2021 yılında kucaklarına aldı.

Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan ile Buse Varol bir süredir boşanma haberleri ile gündemde.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Çift hakkındaki ilk dedikodu Buse Varol'un Instagram sayfasından Alişan ile yer aldığı fotoğrafları kaldırmasıyla gündeme geldi.

Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı

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Ardından Buse Varol “Yeniden bir diziyle anlaştım. Setlere geri dönüyorum, inşallah aralık ayında yeni projeye başlayacağım. bundan kaynaklı Instagram’ım da bir temizlik yaptım. Sadece kendi fotoğraflarım olsun ve işle ilgili şeyler paylaşayım diye fotoğrafların bazılarını sildim” dedi.

AYRI AYRI DOĞUM GÜNÜ

Son zamanlarda birlikte görüntü vermeyen çift, ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanlıyordu. Ancak, çift kızları Eliz'e ayrı ayrı doğum günü partisi kutlayınca dedikodular yeniden alevlendi.

Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı

Buse Varol 1 yaşına basan kızı Eliz için, dün Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelde doğum günü partisi düzenledi. Kutlamaya Alişan ve aile bireyleri katılmadı. Varol, parti boyunca birbirinden duygusal şarkılar söyledi...

"ANNEN OLARAK YANINDA OLACAĞIM"

Buse Varol parti fotoğraflarını "6 Şubat 2022..Bugün 1 yaşındasın annecim. Daha hayatın okadar başındasın ki; seni üzenler olacak, yollarına taş koyanlar, belki bazen ağlatanlar... Ama bunların yanında sarıp sarmalayanlar da olacak, seni sen olduğun için sevenler de, seni yarı yolda bırakanlar da olacak, seninle aynı yolu yürüyenler de... Hayatı öğrenecek çok uzun yıllar yaşamak nasip etsin Allah. Tek dileğim merhametli ve vicdanlı biri olman... Seni çok seviyorum benim mucizem... Annen olarak yaşadığım sürece hep yanında, yanınızda olacağım, iyi ki beni seçtin Eliz'im..." notuyla paylaştı.

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Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı

BUSE'SİZ KUTLAMA

Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesti. Kutlamada babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulundu. Kayınvalidesinin evine gelmeyen Buse Varol ise fotoğraflarda da yer almadı.

Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı

Alişan mütevazi kutlamadan karelerin altına "Eyşan’ım,Ceylan’ım,Eliz’im... 3 aşkım bir arada. Allah’ım güzel yazılar yazsın size... Ben her zaman böyle yanınızda olacağım İnşallah Allah ömür verdikçe." notunu düştü.

Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı

İkilinin birbirlerinin paylaşımlarını beğenmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

SELÇUK'TAN SONRA TOPARLAYAMADI

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Alişan, 2021 Temmuz ayında kardeşi Selçuk'un ölümüyle sarsılmıştı. Neredeyse her günü kardeşinin mezarında geçiren Alişan, işten kalan zamanlarını da yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile geçirmeye başladı. Sosyal medyada Buse Varol'un bu durumdan rahatsız olduğu yorumları yapıldı.

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BUSE'DEN AÇIKLAMA

Buse Varol, konuyla ilgili olarak Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına açıklama yaptı.

Varol, şunları söyledi:

"Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Son ana kadar Merve de gelecekti. Sonra vazgeçtiler. Suzan anne ile bir sorunumuz yok. Yemin ederim her şeyin üzerine. Beni davet etmedi kimse eve. Saygı duyuyorum hepsinin acısına. Ama Eliz bir daha 1 yaşına girmeyecek. Gerçekten sorun yok. Alişan tabi ki bana 'gel' dedi. Ben de kendi kendilerine kutlasınlar istedim. Onların yerinde olsam ben de öyle davranırdım. Hepimiz bir aileyiz. Aynı soyadını taşıyoruz. Bir yas sürecinden geçiyoruz. Ben bunları sorun etmiyorum."

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