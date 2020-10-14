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Haber Giriş: 14.10.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Alişan ile Buse Varol bebeklerinin ismini açıkladı

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Alişan ile Buse Varol bebeklerinin ismini açıkladı
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Alişan ile Buse Varol doğacak bebeklerinin ismini canlı yayında açıkladı. Çift doğacak kızlarına Eliz ismini verecek.

Alişan ile Buse Varol çiftinin ikinci bebeğinin ismi belli oldu. Kız bebek bekleyen ikili, Star TV'de hafta içi her sabah canlı yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bebeklerinin isminin Eliz olacağını ifade etti.

Çift doğumun ise şubat ayında gerçekleşeceğini dile getirdi.

Alişan ile Buse Varol bebeklerinin ismini açıkladı


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