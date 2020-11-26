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Haber Giriş: 26.11.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Alişan: Gel kızım, bekliyoruz

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Alişan: Gel kızım, bekliyoruz
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İkinci kez baba olmak için gün sayan şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Alişan'ın "Gel kızım, bekliyoruz" notuyla yaptığı paylaşım beğeni topladı.

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan çiftten Alişan, eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Şarkıcının, "Gel kızım, bekliyoruz" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Buse Varol ve Alişan çifti kızlarına 'Eliz' adını verecek.

Alişan: Gel kızım, bekliyoruz


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