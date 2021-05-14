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Haber Giriş: 14.05.2021 - 06:57 | Son Güncelleme:

Alina Boz'dan milyonluk anlaşma

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Alina Boz'dan milyonluk anlaşma

Alina Boz, yeni reklam kampanyasıyla ekranlarda. Güzel oyuncu, 1 milyon liraya Duru’nun yeni yüzü oldu.

“Paramparça” dizisiyle yıldızı parlayan Alina Boz, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Yeni dizisi “Maraşlı”da Burak Deniz’le iyi bir ikili olan genç oyuncu, markaları da peşinden koşturuyor. Birçok markadan teklif alan Boz, sonunda gönlüne göre bir anlaşmaya imza atmış.

Alina Bozdan milyonluk anlaşma

Duru markasının yeni yüzü olan güzel oyuncu, duyduğuma göre bu anlaşma için 1 milyon TL almış. Çekimleri geçtiğimiz hafta Bursa’da yapılan reklam filmi, önceki gün yayına girdi. Yaz boyunca Duru’nun kampanyası için farklı reklam filmleriyle ekranlara gelecek olan Alina Boz’u ben de tebrik ediyorum…

Şimdi oteli de var!

Alaçatı’nın simge yerlerinden Limoni, yeni sezona yeniliklerle girdi!

Alina Bozdan milyonluk anlaşma

Hacımemiş Mahallesi’nde 20 yıldır önce dondurması, sonra da restoranıyla büyük ilgi gören Limoni, bu yaz otelini de açtı. Anıl Karadan’ın işletmeciliğini üstlendiği Alaçatı Limoni Hotel, misafirleriyle buluşmak için sabırsızlanıyor. Bölgeye özgü sempatik dekorasyonu, yüzme havuzu ve nezih hizmetiyle evlerde sıkıldığımız bugünlerden sonra küçük kaçamaklar için bir vaha olacak.

Alina Bozdan milyonluk anlaşma

Âşıklardan ilk poz

Bir süredir ilişki yaşayan Erdinç Acar ve Gizem Çetin’den ilk fotoğraf geldi. Ünlü iş insanı, ortak dostları sayesinde tanışıp yeni bir aşka yelken açtığı ünlü spikerle 41’inci yaş gününde objektiflere mutluluk pozları verdi. Yeni yaşı için küçük bir kutlama organize eden Erdinç Acar, sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyada da paylaştı.

Alina Bozdan milyonluk anlaşma

Kendi markasını yarattı

Türk moda dünyası yeni bir markaya kavuştu. Psikolog Cansu Güney tarafından kurulan Hype Istanbul, kadınsı ve özgür ruhunu dışa yansıtmak isteyenlere hitap ediyor.

Alina Bozdan milyonluk anlaşma

Tebrik etmek için aradığım Cansu Güney, “Romantik, modern ve feminen bir bakış açısıyla yola çıktık, gücümüzü volanlardan, renkli detaylardan ve cesur dokunuşlardan alıyoruz” diye konuştu. Ben de Hype Istanbul’a, moda dünyasına hoş geldin diyorum...

Alina Bozdan milyonluk anlaşma

Ruhuna değsin...

Ramazan ayında yardım dağıtmak adettendir. Geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf düştü önüme, bir yardım kolisinin üzerinde merhum iş insanı Cumhur Teker’in fotoğrafını gördüm. Merak edip araştırınca, Cumhur Teker’in sene-i devriyesi için eşi Cennet Süzer Teker ve oğlu Evren Teker’in, Migros’tan aldıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını öğrendim. Cennet Süzer Teker’in eşi, Evren, Esli ve Enci Teker’in babaları Cumhur Teker, 2002 yılında henüz 52 yaşındayken vefat etmişti. 10 Mayıs’taki ölüm yıldönümü için yapılan bu hayır ruhuna değsin...

Alina Bozdan milyonluk anlaşma

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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