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GeriMagazin Alina Boz, sevgilisi Mithatcan Özer, Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici tatile çıktı
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Haber Giriş: 17.07.2021 - 08:14 | Son Güncelleme:

Alina Boz, sevgilisi Mithatcan Özer, Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici tatile çıktı

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Alina Boz, sevgilisi Mithatcan Özer, Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici tatile çıktı

Alina Boz, sevgilisi Mithatcan Özer, Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici önceki gün Xuma Beach’te görüntülendi. Mekanın iskelesine çıkan grup, günü fotoğraf çektirerek geçirdi.

Erkan Avcı, arkadaşlarının fotoğraflarını çekerken ışığı ayarlamak için dakikalarca uğraştı. Gizem Karaca’nın beline bağladığı eşarbı alan Avcı, başına bağlayarak renkli görüntüler verdi.

Alina Boz, sevgilisi Mithatcan Özer, Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici tatile çıktı


Alina Boz, sevgilisi Mithatcan Özer’le uzun süre suda kalarak sohbet etmeyi tercih etti. İkili sonrasında sudan çıkarak arkadaşlarıyla günü sohbet ederek geçirdi.

Alina Boz, sevgilisi Mithatcan Özer, Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici tatile çıktı



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