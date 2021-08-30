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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 30.08.2021 - 08:15 | Son Güncelleme:

Alina Boz paraşütünü kendi şişirdi

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Alina Boz paraşütünü kendi şişirdi

Sevgilisi Mithat Can Özer’le çıktığı tatile devam eden Alina Boz, Akyaka’da uçurtma sörfü yaparken görüntülendi.

Paraşütünü hava pompasıyla şişiren Alina Boz, biraz zorlansa da hazırlıklarını tamamladı ve soluğu denizde aldı. Ancak su üzerinde sıçrama hareketi yaptığı sırada hayli yaklaştığı eğitmenini korkuttu.

Alina Boz paraşütünü kendi şişirdi

Tebessüm ederek eğitmenden uzaklaşan Alina Boz uçurtma sörfünde hünerlerini sergilerken, Mithat Can Özer bar kısmında arkadaşlarıyla
bir araya gelip sohbet etti.

Alina Boz setlerde büyüdüm
Alina Boz setlerde büyüdüm!

 

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