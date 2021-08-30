Alina Boz paraşütünü kendi şişirdi

Paraşütünü hava pompasıyla şişiren Alina Boz, biraz zorlansa da hazırlıklarını tamamladı ve soluğu denizde aldı. Ancak su üzerinde sıçrama hareketi yaptığı sırada hayli yaklaştığı eğitmenini korkuttu.

Tebessüm ederek eğitmenden uzaklaşan Alina Boz uçurtma sörfünde hünerlerini sergilerken, Mithat Can Özer bar kısmında arkadaşlarıyla

bir araya gelip sohbet etti.

En lezzetli yemek tarifleri burada