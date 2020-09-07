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Haber Giriş: 07.09.2020 - 07:03 | Son Güncelleme:

Alina Boz koronavirüse yakalandı

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Alina Boz koronavirüse yakalandı
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Oyuncu Alina Boz koronaya yakalandı. Dijital platform Netflix’te yayınlanan “Aşk 101” dizisinde rol alan oyuncu sette test yaptırdı.

Boz’un yapım şirketi tarafından rutin yapılan korona testi bu sefer pozitif çıktı. 14 günlük ev karantinası başlayan oyuncunun herhangi bir şikayetinin olmadığı öğrenildi.

Evinde karantinada

‘Aşk 101’ dizisinde Eda karakterini canlandıran Alina Boz, karantinayı evinde geçiriyor.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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