Alina Boz koronavirüse yakalandı

Boz’un yapım şirketi tarafından rutin yapılan korona testi bu sefer pozitif çıktı. 14 günlük ev karantinası başlayan oyuncunun herhangi bir şikayetinin olmadığı öğrenildi.

Evinde karantinada

‘Aşk 101’ dizisinde Eda karakterini canlandıran Alina Boz, karantinayı evinde geçiriyor.