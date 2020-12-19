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Haber Giriş: 19.12.2020 - 08:22 | Son Güncelleme:

Alina Boz ile Leyla Tanlar, Endemol Medya'ya açtıkları davayı kazandı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Alina Boz ile Leyla Tanlar, Endemol Medya'ya açtıkları davayı kazandı
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Alina Boz ile Leyla Tanlar, rol aldıkları “Paramparça” adlı dizideki oyunculuk ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle Endemol Medya şirketine açtıkları davayı kazandı.

3 yıl önce dava açan oyunculardan Alina Boz 15 bölümlük ücretini alamadığını belirterek toplamda 150 bin lira oyunculuk ücreti ile 10 bin lira manevi tazminat talep etti. Leyla Tanlar da diziden 3 bölümlük oyunculuk ücretini alamadığını, 30 bin lira alacak ve 6 bin lira tazminat davası açtı. Mahkeme, 144 bin 900 liralık maddi tazminatın 3 yıllık faiziyle Endemol Medya’dan alınıp Alina Boz’a verilmesine hükmetti. Leyla Tanlar’ın da 3 bölümlük alacak davasını kabul eden mahkeme, 30 bin lira telif ücreti ile 6 bin liralık tazminatın faiziyle Endemol Medya’dan tahsiline karar verdi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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