Alina Boz gitti Alp Navruz kaldı

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Geçtiğimiz yıl DeFacto markasının reklam yüzü olan genç oyuncular Alp Navruz ve Alina Boz, kamera karşısında iyi bir ikili olmuş, kampanya büyük ses getirmişti. Sözleşmenin sona ermesiyle de marka, yeni sezon için ikiliyle yeniden çalışmak istedi. Ancak gelinen noktada marka Alp Navruz’la sözleşme yenilerken Alina Boz ile devam etmeme kararı aldı.

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Alp Navruz 4.5 milyon TL karşılığında sözleşmesini yenilerken, Alina Boz ’un neden kampanyadan çekildiği yönünde bir muamma var. Güzel oyuncu, kendisine teklif edilen rakamı mı beğenmedi, yoksa başka projeleri nedeniyle mi kabul etmedi, onu öğrenemedim. Ama belli ki markaya kırılmış ki, Instagram’dan da takipten çıkmış! Şimdi harıl harıl yeni isimler üzerinde çalışan marka, bakalım Alp Navruz’un yanına kimi yakıştıracak?

Amerika’yı fethettiler!

Gastronomi dünyasının Türk starları, önceki gün İstanbul’daki Cipriani’de bir araya geldi.

Nusr-et’le bir dünya markası yaratan Mithat Erdem ve ortağı Nusret Gökçe, El Turco isimli restoranla Michelin ödülü kazanan Nurdan Yüzbaşıoğlu’nu ağırladı. Nusret Gökçe’nin Türkiye’ye getirdiği ünlü İtalyan restoranı Cipriani’de yemek yiyen üçlü, Amerika’daki yeni yatırımlarını konuştu. Nusr-et, Amerika’da 7 restorana ulaşırken, Nurdan Yüzbaşıoğlu’nun eşi Gökhan Yüzbaşıoğlu’yla yarattığı El Turco’nun Miami’de iki restoranı var. Çift, üçüncü restoranlarını mart ayında açmaya hazırlanırken, yıl içinde bu sayıyı 6’ya çıkartmayı hedefliyor.

Yeni koleksiyonu satışa sundu

Moda dünyasına “Officina Penso” markasıyla giriş yapan Verda Penso merdivenleri hızla tırmanıyor.

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Bileklik, kolye gibi aksesuvar tasarımları ile adından söz ettiren Verda Penso, şimdilerde el yapımı çantaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Etiler’de bulunan showroom’u ve internet sitesinden tüm dünyaya satış yapan Officino Penso, şimdi Beymen mağazalarında yerini aldı.

Kore’de yoğun ilgi

Sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, uluslararası arenalarda eserlerini sergilemeye devam ediyor.

Kamhi’nin, sanatsal iş birlikleri kapsamında Koreli sanatçı Daeki Shim ile gerçekleştirdiği ortak çalışması “Geleceğin Ötesinde” eseri, geçtiğimiz günlerde Güney Kore’nin başkenti Seul’de “Şehrin Ötesinde: Kültürel Anıtlar” adlı sergide sanatseverlerle buluştu. Katılımcı sanatçıların geleceğin kentlerini yorumladığı sergide, Kamhi’nin yazdığı bir gelecek manifestosu doğrultusunda Shim’in tasarladığı eser yoğun ilgi gördü.

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