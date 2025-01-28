Boşandıktan sonra beş parasız kalmıştı... Ünlü oyuncunun buruk sevinci: Artık kızımın yeni paltosu var!

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Hatta bu yüzden boşanma sırasında epey bir kavga ve gürültü de yaşanır...

Diğer yandan her zaman da böyle olmaz bu durum. Kimi zaman ünlü çiftlerden biri ya da ikisi birden boşandıktan sonra mali açıdan zor dönemlerden geçer.

Tıpkı Alice Evans gibi!

2007 yılında evlendiği ve iki çocuk sahibi olduğu kocası Ioan Gruffud ile 2023 yılında resmen boşandı 56 yaşındaki Alice Evans…

Ondan sonra da iki kızıyla birlikte yaşadığı zor günler bitmek bilmedi.

Eskisi gibi rol teklifi alamamaya başladı. Garsonluk yapmak istedi ama bunun kariyerine iyice zarar vereceğini düşünüp ondan da vazgeçti. Zaten yaşı ileri olduğu için öyle bir iş şansı da kalmamıştı.

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Diğer yandan boşandığı kocası Gruffudd ise sevgilisi Bianca Wallace ile nişanlandı. En azından dışarıdan göründüğü kadarıyla onun durumu daha iyi...

Çünkü hala çalışabiliyor ve nişanlısıyla birlikte maddi zorlukların üstesinden geliyor.

KIZININ YENİ PALTOSU İÇİN BURUK BİR SEVİNÇ HİSSETTİ

Ama Alice Evans bu girdaptan henüz tam olarak çıkamadı. Zaman zaman söylediğine göre iki kızına yiyecek almak ile evinin kirasını ödemek arasında seçim yapmak zorunda bile kalıyor.

Arada kısa süreli bazı işler yapıp para kazansa da maddi durumunu henüz tam olarak toparlamış değil. Bunca üzüntü arasında kendisini mutlu olan bir olayı da sosyal medya hesabından gözler önüne serdi Evans.

Küçük kızı Ella'nın üzerinde siyah bir paltoyla çekilen bir dizi pozunu paylaştı Evans…

Yanına da ne kadar zor günler geçirdiğini belirten kısa bir mesaj yazdı: " Dayanamıyorum.... Bu günler çok korkunç. Çok distopik sanki zamanın sonu, sanki kıyamet gibi.. Ama bazen çocuğumun güzel yeni paltosuyla poz vermesinin sevimliliğine minnet duymam gerekiyor.

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Evans'ın buruk sevincini anlattığı bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi. Birçok takipçisi Evans'a yaşadığı bu zorlukları atlatacağını hatırlattı.

İçlerinden biri "Bu bir kıyamet zamanı değil.... Bütün bu zorlukların ardından yeni bir başlangıç gelecek" diye yazdı.

MALİ ZORLUKLARI BİTMEK BİLMEDİ

Aslına bakılırsa Alice Evans çok uzun süredir yaşadığı mali zorlukları hem sosyal medyadan ifade ediyor hem de yakın çevresi bu konuda fazlasıyla bilgi veriyor.

Geçen yılın sonbahar aylarında küçük kızı Elsie'nin ani hastalığı sırasında hastaneye gittiklerini ama onun masraflarını bile ödeyemediğini de saklamamıştı Alice Evans.

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Bu durumun kendisine çok dokunduğunu belirtip "Artık iki çocuğuma annelik yapamaz oldum" diye sosyal medyadan dert yanmıştı.

Kızları Ella ve Elsie için yiyecek almakta bile zorlandığını saklamayan Alice Evans, geçen ay da yaşadıkları evden çıkmak zorunda kalacaklarını sosyal medyadan duyurdu.

Dört yıldır eski kocası Gruffudd tarafından atılan iftiralar ve yaşadığı mali zorluklar karşısında ayakta durmaya çalıştığını anlatan Alice Evans, sonra da şunları yazdı: "Ama şimdi korkuyorum. Evden atıldığımızda devam edebileceğimi sanmıyorum. Bu bana son damla gibi geliyor."

Evans'ın dert yandığı bir konu da eski kocası Ioan Gruffudd'un kızlarının bakımıyla hiç ilgilenmediği ve onların masraflarına destek bile olmadığı. Fakat Gruffudd da bunun tam tersini savunuyor.

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Ioan Gruffudd, Alice Evans'tan ayrıldıktan sonra Bianca Wallace ile nişanlandı... Evans'ın ileri sürdüğüne göre Gruffudd, kızlarının bakımıyla hiç ilgilenmeden nişanlısıyla hayatın keyfini çıkarıyor.