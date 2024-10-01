Ünlü oyuncu boşanınca beş parasız kalmıştı: Kızımın hastane faturasını bile ödeyemedim... Ben artık annelik yapamaz oldum

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Son bir yıldır böyle olaylı bir şekilde boşanan bir ünlü çiftle ilgili olarak gelen ve duyanları şaşırtan haberler bitmek bilmiyor. Hatta bunlara bir yeni halka daha eklendi.

Aynı zamanda meslektaşı olan eski kocasının boşanma davası açtığını gazete haberlerinden öğrenen oyuncu, onunla yollarını ayırdı ayırmasına da kendisi de çok zor bir durumda kaldı.

Ayrıldığı kocasıyla arasındaki sorunlar yüzünden zor bir dönemden geçen bu oyuncu, önce beş parasız kaldığından dert yanmıştı.

İleri sürdüğüne göre maddi durumu gerçekten kötüydü. Kimi zaman sofraya yemek koymakla ev kirasını ödemek arasında kaldığı oluyordu.

Geçen ay eski kocasıyla karşı karşıya geldiği duruşmada fotoğraf çektiği için salondan çıkarılan oyuncu, hayatındaki zorlukların bitmediğini sosyal medyadan ilan etti.

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Bu kez de küçük kızının hastalandığını ve onun tedavi masraflarını bile karşılamakta güçlük çektiğini anlattı.

KOCASI BOŞANACAĞINI ONA SÖYLEMEK YERİNE BASINA HABER VERMİŞ

Bu ilginç olayın kahramanları rol aldığı Fantastic Four serisiyle tanınan Ioan Gruffudd ile eşi Alice Evans.

2007 yılında evlenen çiftin boşanma süreci örneğine az rastlanır türden sancılı bir şekilde geçti. Hala da her şey resmi olarak tamamlanmış değil.

Bu evlilikten iki tane kız çocukları bulunan çiftin boşanma serüveni 2011 yılında başladı. Alice Evans kocasının kendisini boşayacağını gazete haberinden öğrendi. Sonra bunu sosyal medya sayfasından herkese duyurdu.

O dönemde Ioan Gruffudd, boşanma duruşmalarından birinde son zamanlarda iş alamadığını, parasının bittiğini ve kendisine sevgilisinin baktığını ileri sürmüştü.

Hatta karısıyla birlikte oturdukları evin satışına izin çıkması için duruşmada hakime yalvardığı da hatırlanıyor.

Ama öte yandan Ioan Gruffudd, bir süredir Bianca Wallace ile nişanlı ve eski eşinden olan iki kızına bakmak yerine ona pahalı hediyeler almakla suçlanıyor Alice Evans tarafından.

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KIZININ HASTANE MASRAFLARI BOYUNU AŞTI

Bir süre önce kızlarının karnını doyurmak için bile yardım aldığını anlatan Alice Evans, şimdi de hem iki kızının eğitim masraflarını hem de sağlık giderlerini karşılamakta zorlandığını itiraf etti.

Küçük kızının hastalığı sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı Evans.

Kızının hastanede çekilen bir fotoğrafıyla birlikte yapılan tetkik ve tedavilerin masraflarını içeren bir faturanın fotoğrafını paylaştı Evans. Sonra da uzun uzun yaşadıklarını anlattı.

Paylaşımına "Benden nefret edenler" diye başladı... Sonra da "Instagram sayfalarınızda "çocuklarımın eğitim masraflarını karşılayamadığımı söylediğim için benimle alay etmiştiniz" diye sürdürdü satırlarını.

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Alice Evans'ın sitem dolu mesajı şöyle sürdü: " Eğer bir çocuğunuz yoksa ve ABD'de yaşamıyorsanız bunlar hakkında hiçbir şey bilemezsiniz.

Küçük kızım on günden bu yana hasta. Röntgeni çekildiğinde akciğerlerinde bir sorun olduğu görüldü. Eğer babasından buna destek olmasını istersem saatlik ücreti 600 dolar olan kendi avukatımla iletişim kurmam gerek. Sonra o da kocamın avukatlarına elektronik posta gönderecek. Onların da saatlik ücreti 300 ve 350 dolar.

Bunların ardından da eski kocamın bütün bu masrafları ödemesi gerekip gerekmediğiyle ilgili bir tartışma başlayacak."

Evans, sosyal medya hesabından kızının hastane faturasını paylaştı.

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'ARTIK KIZLARIMA TEK BAŞIMA YETEMİYORUM'

Alice Evans bunun ardından da eski kocası Ioan Gruffudd'un iki kızlarının bakımıyla hiç ilgilenmediğini onların hiçbir masrafına ortak olmadığını hatta telefonla yaptıkları aramalara bile dönmediğini belirtti.

Bu arada 55 yaşındaki Evans'ın şu anda kendi mesleğinde çalışmadığını hatırlatalım. Kızlarının velayetini de alan Evans'ın bir ara kafede tezgahtarlık ya da kasiyerlik yapmaya bile razı olduğu haberleri yayılmıştı. Fakat o önemde konuşulanlara göre yaşı ileri olduğu için o tarz bir iş de bulamıyordu.



, eski eşi Ioan Gruffudd ile 2007 yılında evlenmişti. 2021 yılında onun kendisini boşayacağını da gazete haberlerinden öğrendi. Alice Evans , eski eşi Ioan Gruffudd ile 2007 yılında evlenmişti. 2021 yılında onun kendisini boşayacağını da gazete haberlerinden öğrendi.

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Eski çiftin 2009 doğumlu Ella ve 2013 doğumlu Elsie adında iki tane kızı bulunuyor. Kızlar anneleriyle birlikte yaşıyor.





NİŞANLISINI PAHALI HEDİYELERE BOĞDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Evans'ın eski eşiyle ilgili çarpıcı iddiaları da var. Onun belirttiğine göre kendisi iki kızına bakmakta zorlanırken eski kocası Gruffudd, genç nişanlısını lüks hediyelere boğuyor.

Eski çiftin boşanma davası dokümanlarında da Evans'ın "Ben iki kızımın önüne yiyecek bile koyamazken kocam nişanlısıyla lüks hayat sürüyor" sözleri de yer alıyor.

Yine onun ileri sürdüğüne göre Grufffd, kızlarının aç kalmasını bile umursamadan nişanlısına ve kendisine pahalı markalardan saatler aldı.