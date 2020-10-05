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Haber Giriş: 05.10.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı

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Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı
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27 Eylül Pazar günü kusma ve hıçkırık şikayetiyle gelen ve yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınan oyuncu Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı. Sanatçının tedavisi serviste devam edecek.

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, şunları söyledi: “Hastamız 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiğimiz operasyonla giderdik. Genel durumu iyi olan hastamızı yoğun bakımdan çıkartarak, servise aldık. Ali Sürmeli’nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek. Kendisine acil şifalar diliyoruz.”

 

 

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