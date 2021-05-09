Ali Sunal’ın avukat eşi Nazlı Sunal: Kafamdakinden daha rahat bir anneyim

TÜRKİYE’nin usta aktörü Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın eşi avukat Nazlı Sunal, Anneler Günü için Mag dergisinin yeni sayısına konuk oldu. 2019 yılında kızı Narin’i kucağına alan Nazlı Sunal, annelikle birlikte hayatında değişenleri anlattı: ‘Anne olduktan sonra hayatınızda ne değişti” sorusuna şu yanıtı verdi: “Annelik aslında kendi sınırlarınızı öğrendiğiniz, asla bitmeyen vicdan ve sorgulamalarla dolu, aşkın ve koşulsuz sevginin bambaşka yüzlerini keşfettiğiniz ve bu yolda yürürken çocuğunuzla birlikte büyüdüğünüz bir okul.”

KAFAMDAKİNDEN ÇOK DAHA

RAHAT BİR ANNEYİM

Genel olarak düzenli ve programlı biri olduğunu belirten Sunal, “Çocuklu hayatta da şartlar elverdiği sürece bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Kendimi çok daha panik ve pimpirikli sanıyordum ama Narin doğunca anladım ki kafamdakinden çok daha rahat bir anneyim” diye konuştu. Çocuklarını meslek seçiminde mutlu olacağı işi yapması için yönlendireceklerini belirten Nazlı Sunal, “Ben avukatım. Avukatlık mesleği sevilmeden yapılacak bir meslek değil. Eğer bu yola baş koyacaksa ve mutlu olacaksa desteklerim tabii” dedi. Anneler Günü mesajında şunları söyledi: “Tüm annelerin, anne adaylarının ve kalbinde anne sevgisi taşıyan herkesin Anneler Günü’nü kutlarım”

Narin adının hikâyesi

Nazlı Sunal, kızı Narin’in ismine nasıl karar verdiklerini anlattı: “Narin, babamın babaannesinin ismi. Kendisine aile içinde “Nar Hanım” denirmiş. Benim de küçüklükten beri çok hoşuma gidiyordu. Bunu Ali’yle paylaşınca o da çok beğendi ve Narin olmasına karar verdik.”

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