Ali Sunal'dan haber var
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Ali Sunal'ın annesi Gül Sunal " Ali ve Ezo'nun pozitif olduğunu öğrenince biraz panikledik. Çünkü Ezo yeni anne olmuştu, Nazlı ise hamile... Ali ve Ezo, kontrol amaçlı olarak ilk günden itibaren hastanede kaldılar. 2 gün önce eve geçtiler. Şimdi ikisi de çok iyi" dedi.
TEDAVİM BİTTİ
Ali Sunal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"FOTOĞRAFTAKİ DÖRDÜNCÜYÜ BULUNUZ"
Nazlı Kurbanzade 14 Şubat'ta yaptığı paylaşıma "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notunu düşerek hamile olduğunu duyurmuştu.