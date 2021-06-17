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Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 17.06.2021 - 08:14 | Son Güncelleme:

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal ikinci bebek için gün sayıyor: Henüz isme karar veremedik

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Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal ikinci bebek için gün sayıyor: Henüz isme karar veremedik

Ali Sunal yaz sezonunu 7 aylık hamile eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Narin’le birlikte Bodrum’da açtı. Gölköy’de görüntülenen ünlü çift, yeni doğacak kızlarının ismine henüz karar veremediklerini söyledi.

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade tatil için Bodrum’u tercih etti. 2 yaşındaki kızları Narin’le tatil beldesine gelen ünlü çift önceki gün Gölköy’de objektife takıldı.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Ali Sunal, “Tatile yeni geldik, yaz bizim için inşallah güzel geçer” dedi. Yakında ikinci kez kız babası olacak ünlü oyuncu, “Bir isim buldunuz mu?” sorusuna “Henüz ismine karar veremedik, kafamızda birkaç isim var ancak net değil” yanıtını verdi.

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal ikinci bebek için gün sayıyor: Henüz isme karar veremedik

Ali Sunal - Nazlı Sunal ve kızları Narin Sunal

 

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