Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi

Ali Sunal, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sunal, "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi nazlım bana hayal edemeyeceğin güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim evet bildiniz Nil kızım doğdu herkes iyi selamları var" ifadelerini kullandı.

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