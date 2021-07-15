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Magazin
DHA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 01:15 | Son Güncelleme:

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi

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Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi

Oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade Sunal'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe çift, Nil adını verdi.

Ali Sunal, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sunal, "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi nazlım bana hayal edemeyeceğin güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim evet bildiniz Nil kızım doğdu herkes iyi selamları var" ifadelerini kullandı.

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi

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