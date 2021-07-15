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Haber Giriş: 15.07.2021 - 06:37 | Son Güncelleme:

Ali Sunal ikinci kez baba oldu!

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Ali Sunal ikinci kez baba oldu!

2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan, Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ikinci kez baba oldu.

Çift, dün gece dünyaya gelen kızlarına 'Nil' adını verdi.

Ali Sunal, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlım... Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet bildiniz! Nil kızım doğdu... Herkes iyi, selamları var"

Ali Sunal ikinci kez baba oldu

Nazlı Kurbanzade de Instagram sayfasında "Ne sürprizli bir gün... Hikayemiz çok heyecanlı başladı. Hep böyle mutlulukla devam etsin. Ailemize hosgeldin canim Nil " notunu paylaştı.

"KEMAL ÜÇÜNCÜ TORUNUMUZ GELDİ"

Babanne Gül Sunal, hastane odasında çekilen fotoğrafın altına "Kemaaaaalll !!! Üçüncü torunumuz Nil dünyaya geldiiiiiiii…" notunu düştü.

Ali Sunal ikinci kez baba oldu

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin Narin adında bir kızları, Ezo Sunal ile Ömer Öztüyen'in ise Nova isminde bir kızları var.

 

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