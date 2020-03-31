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Haber Giriş: 31.03.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum

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Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum
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Koronavirüs salgını nedeniyle ev karantinasını devam ettiren oyuncu Ali Sunal, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Sunal, babasının filmleriyle ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti.

Kendisine yöneltilen tüm sorulara cevap veren Ali Sunal, babası ve Hababam Sınıfı filmleriyle ilgili sorulara da içtenlikle yanıtladı.

Ali Sunal bir takipçisinden gelen ‘Kemal Sunal filmlerini izledin mi hiç?’ şeklindeki soruya “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” yanıtını vererek babasının filmleriyle ilgili bir itirafta bulunmuş oldu.

Sunal ayrıca kendisine gelen 'Hababam Sınıfı filminde oynamak ister misin?' sorusuna da 'Hayır' cevabını verdi.

Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum


 

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