Ali Poyrazoğlu’nun tiyatrosunun 50 yıllık arşivi yandı!

Haberin Devamı

Ali Poyrazoğlu’nun Sarıyer’deki tiyatro dekorlarının yer aldığı deponun yakınlarında önceki akşam yangın çıktı. Yangın sanatçının deposuna sıçradı ve tiyatro dekorlarının yanı sıra açmayı planladığı müzede sergileyeceği tüm materyaller yanarak kül oldu. Ali Poyrazoğlu, üzüntüsünü şu şekilde dile getirdi:

“Her şeyim yandı, gitti. Çok zor benim için. Tiyatromuzun 50 yıllık arşivi gitti. Müze hazırlığındaydım. Tablolar, 200’den fazla kukla, antika parçalar gitti. Türkiye’deki tek kukla ve maske koleksiyonuydu. Dünyanın dört bir yerinden toplamıştım. Osmanlı kuklaları da vardı. Bir tiyatro müzesi yandı. Bütün elektronik eşyalar, spotlar, ışıklar... Bugün bunları 15 milyon liraya yapamam. Sıfırdan başlamayı düşünüyorum. Ben, bu hayatta hiç pes etmedim. Saldırıya uğradım, kaburgamı kırdılar, bıçakladılar, bir gün bile tiyatromu kapamadım. Ekonomik zorluklarda başka işler yaptım, yine de bu işe devam ettim.”

Haberin Devamı

Sanatçı, Türk resminin önemli temsilcileri İbrahim Çallı ve Fikret Mualla’ya ait tablolarının da yandığını söyledi: “Müze hazırlığındaydık. Bu sene Ali Poyrazoğlu Tiyatro Müzesi ve Vakfı kuracaktık. Seyircimin, meslektaşlarımın desteğiyle bugüne geldik. Bundan sonra duramam, yola devam.”

‘Yangından Kalanlar’ adıyla sergi yapacağım

Ali Poyrazoğlu, 23 Aralık’ta Watergarden Performans Merkezi’nde sahneleyeceği “Şıngır Şıngır Beyoğlu” oyununun dekorunun da yandığını açıkladı:

“Dün yandı, bugün gelecek oyunun dekorunu yapmaya başladım. Oyunda nostaljik Beyoğlu’nu anlatıyorduk, şimdi tam nostalji oldu. Sırada başka oyunlarımız da var. ‘Tamamla Bizi Ey Aşk’ı oynayacağız. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’na yazdığım ‘Desiderata’, 7 Ocak’ta AKM’de olacak. 26 Ocak’ta Uniq Hall’de Çiğdem Erken Caz Orkestrası’yla ‘Habanera Makamı’nı yapıyorum. Anlayacağınız bir gün bile durmak yok. Kuklalar, maskeler, tablolar yandı. Fakat yarın kukla almaya başlarım. Geri çekilmek yok. Yangından kalanları da toplayıp sergi yapacağım ‘Yangından Kalanlar’ adıyla. Kayıt altına alınsın diye. Bizim 100 yıllık bir tiyatro tarihimiz var, zaten 50 yılında ben varım. O yüzden pes etmek yok.”

Haberin Devamı

KÜLLER KALDI

Ali Poyrazoğlu, “Geriye sadece küller kaldı. Yangın her şeyi sildi süpürdü. Bugün bir araya getirilmesi olanaksız, Türk tiyatro tarihinin en büyük kukla ve maske koleksiyonu yok oldu” dedi.