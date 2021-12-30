Ali Murat Altunmeşe'nin vefatının ardından İzzet Altınmeşe ilk kez konuştu

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Mersin’de, binanın 11’inci katının balkonundan düşen, İzzet Altunmeşe’nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe’nin vefatı sevenlerini yasa boğdu. 21 Aralık'ta son yolculuğuna uğurlanan Ali Murat Altunmeşe'nin ardından babası İzzet Altınmeşe duygularını dile getirdi

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Altınmeşe, dostlarına teşekkür etti:

"Allah evlat acısı kimseye tattırmasın"

"Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım. İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor.

Evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım, Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler, hepinize ama hepinize, bütün Türkiye'min güzel insanları, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun."