Ali Murat Altunmeşe'nin vefatının ardından İzzet Altınmeşe ilk kez konuştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
2021de parlamadı Altını yeni yılda neler bekliyor Piyasa ikilem yaşayabilir2021'de parlamadı! Altını yeni yılda neler bekliyor? 'Piyasa ikilem yaşayabilir'#Altın Fiyatları
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... Asrın sapığı davasında flaş gelişmeÖz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' davasında flaş gelişme#Josef Fritzl
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
MEBden Kılıçdaroğluna çağrı: Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruzMEB'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz#Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması#MEB
Kan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılarKan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılar!#Myanmar
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
Vahşice katledilmişti... Tanık ilk kez konuştu Kan donduran sözlerVahşice katledilmişti... Tanık ilk kez konuştu! Kan donduran sözler#Başak Cengiz
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
Böylesi görülmedi Gündüz geceye döndü...Böylesi görülmedi! Gündüz geceye döndü...#Meteoroloji
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Bu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdilerBu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdiler#Çin
Bu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymişBu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymiş#Baywatch
Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor... Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir'Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor...' Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir #Sağlık
Evlat acısıyla sarsılmıştı... İzzet Altınmeşe ilk kez konuştuEvlat acısıyla sarsılmıştı... İzzet Altınmeşe ilk kez konuştu#İzzet Alınmeşe
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Ali Murat Altunmeşe'nin vefatının ardından İzzet Altınmeşe ilk kez konuştu

#İzzet Alınmeşe#Ali Murat Altunmeşe#Fırat Altunmeşe

Oyuncu Ali Murat Altunmeşe'nin 11. kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından babası İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatıyla ilgili ilk kez kamera karşına geçerek açıklamalarda bulundu. Acı olayın ardından duygularını ifade eden Altınmeşe; 'İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Mersin’de, binanın 11’inci katının balkonundan düşen, İzzet Altunmeşe’nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe’nin vefatı sevenlerini yasa boğdu. 21 Aralık'ta son yolculuğuna uğurlanan Ali Murat Altunmeşe'nin ardından babası İzzet Altınmeşe duygularını dile getirdi

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Altınmeşe, dostlarına teşekkür etti:

"Allah evlat acısı kimseye tattırmasın"

"Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım. İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor.

Evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım, Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler, hepinize ama hepinize, bütün Türkiye'min güzel insanları, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun."

Gözden Kaçmasın

Ali Murat Altunmeşe son yolculuğuna uğurlandıAli Murat Altunmeşe son yolculuğuna uğurlandı
#İZZET ALTINMEŞE#İZZET ALTUNMEŞE
Selahattin Alpay ölümüyle ilgili acı detayı anlattıSelahattin Alpay ölümüyle ilgili acı detayı anlattı
#İZZET ALTUNMEŞE#ALİ MURAT ALTUNMEŞE
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzzet Alınmeşe#Ali Murat Altunmeşe#Fırat Altunmeşe

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson