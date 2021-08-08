Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'ye uyarı!

Kibariye, Kuşadası’nda bir otelde sahne aldı. Rüzgar nedeniyle zaman zaman elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı zor anlar yaşadı.

Kibariye eşi Ali Küçükbalçık'ın bu durumdan rahatsız olması üzerine değişik bir yönteme başvurmak zorunda kaldı.

Ali Küçükbalçık Kibariye'nin beline masa örtüsünü bağlattı.

'BU KIZ NE KADAR GURURSUZ' DEDİLER!

Ali Küçükbalçık kısa süre önce bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti. Kibariye, "“Biz karı koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben. Çok laf çıktı benim hakkımda. ‘Bu kız ne kadar gurursuz’ dediler desinler. Allah diyor ki 'erkeğinize sabırlı olun, erkeğinize hürmet edin.' Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ben hürmetkârım bizi annemiz böyle yetiştirdi. Herkes kendine baksın sonra herkes herkesi eleştirsin. Herkes mutlu olsun" şeklinde konuşmuştu...

1 günlük kaçamak için boşanmam

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve “Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız” demişti.

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