Ali Karacan ile Zeynep Dirvana mahkemelik oldu: İflas etti ama yalıda oturmaya devam ediyor!

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Edhem Dirvana’nın annesi Zeynep Dirvana’ya ait olan Kanlıca’daki Dirvana Yalısı’nda 23 yıldır oturan Ali Karacan, son 8 yıldır doğru düzgün kira ödemeyince ev sahibiyle mahkemelik olmuştu.
Konutun gerçek kapı numarası 58, ama Karacan üzerine 62 yazdırmış. Postacı geliyor, adresi bulamıyor, tebligat geri dönüyor. Zaten evde çalışanları oturuyor gibi göstermiş. Kendi gerçek ikameti Ümraniye’de görünüyor.”
Moskova’da parladı
Rojin Altın, en son oynadığı “Tatlı Süt Köpüğü” filmi ile adından uluslararası arenada söz ettirmeyi başardı. Güzel oyuncu, Moskova Uluslararası Film Festivali’nde tüm dikkatleri üzerine çekerken, yönetmen Olgun Özdemir filminin dünya prömiyerini burada yaptı.
Moskova’da eleştirmenler tarafından çok beğenilen “Tatlı Süt Köpüğü”, Türkiye prömiyerini 10. Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleştirmişti. Filmdeki oyunculuğuyla parlayan 1993 doğumlu Rojin Altın’ın kırmızı halı fotoğrafları da büyük ilgi çekti.
Yeşilçam temalı sürpriz parti
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın doğum günü kutlaması, son ayların en havalı partisi oldu! Eşi Nikol Kocadağ’ın organize ettiği sürpriz parti, Yeşilçam temalıydı.
Çiftin yakın dostlarından Dila Tarkan-Dağhan Doğruer, Rachel Araz-Sami Kiresepi, Bensu Soral-Hakan Baş, Sima Tarkan-Mark Başoğlu, Duygu-Gürhan Çarmıklı, Özlem-Saffet Ulusoy ve Mert Vidinli’nin de katıldığı Tarabya’daki partinin onur konuğu ise Sıla olmuş. Birbirinden güzel şarkıları davetliler için söyleyen Sıla dahil olmak üzere herkes partiye Yeşilçam’ın altın yılları olan 70’ler stilinde katılmış. 40’ıncı yaşını unutulmaz bir partiye kutlayan Emre Kocadağ’a ben de nice yıllar diliyorum.