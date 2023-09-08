Ali Karacan ile Zeynep Dirvana mahkemelik oldu: İflas etti ama yalıda oturmaya devam ediyor!

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Edhem Dirvana’nın annesi Zeynep Dirvana’ya ait olan Kanlıca’daki Dirvana Yalısı’nda 23 yıldır oturan Ali Karacan, son 8 yıldır doğru düzgün kira ödemeyince ev sahibiyle mahkemelik olmuştu.

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Zeynep Dirvana, Karacan’a tahliye davası açmış ama kazanmasına rağmen işadamı konutu boşaltmamış, “İflas ettim” demiş ve dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşınmıştı.İstinaf Mahkemesi’nin kararı henüz açıklanmadı ama bu süreç devam ederken Ali Karacan yine kirasını ödememeye başlamış. Haberler üzerine Zeynep Dirvana’yı aradım ve deyim yerindeyse bir dokunup bin ah işittim.Zeynep Hanım, neler anlattı neler! Ali Karacan, dillere destan partilerine ev sahipliği yapan yalıdan çıkmamak için bir sürü ‘alicengiz oyunu’ çevirmiş.

78 yaşında olduğunu söyleyen Zeynep Dirvana , Karacan yüzünden kanser olduğunu dile getirdikten sonra şunları anlattı:“Mahkemeyi kazanınca 7 tane kurban kesmiştim. Adak adadım, evden çıkınca 7 tane daha keseceğim. 8 yıldır doğru düzgün kira ödemiyor; kendini haklı göstermek için de ‘İflas ettim’ diye beyan ediyor. İflas eden adam, yalıda mı oturur? Mahkeme tahliye için tebligat üstüne tebligat gönderiyor ama tebligatların hiçbiri ulaşmıyor. Sonradan anladık ki, evin kapı numarasını değiştirmiş!

Konutun gerçek kapı numarası 58, ama Karacan üzerine 62 yazdırmış. Postacı geliyor, adresi bulamıyor, tebligat geri dönüyor. Zaten evde çalışanları oturuyor gibi göstermiş. Kendi gerçek ikameti Ümraniye’de görünüyor.”

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Zeynep Hanım haklı olarak çok öfkeliydi; ortada mahkeme emri var ama karşısındaki hiçbir kural tanımadığı için eli kolu bağlı, kiracısının çıkmasını bekliyor.Gel de çık işin içinden..

Moskova’da parladı

Rojin Altın, en son oynadığı “Tatlı Süt Köpüğü” filmi ile adından uluslararası arenada söz ettirmeyi başardı. Güzel oyuncu, Moskova Uluslararası Film Festivali’nde tüm dikkatleri üzerine çekerken, yönetmen Olgun Özdemir filminin dünya prömiyerini burada yaptı.

Moskova’da eleştirmenler tarafından çok beğenilen “Tatlı Süt Köpüğü”, Türkiye prömiyerini 10. Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleştirmişti. Filmdeki oyunculuğuyla parlayan 1993 doğumlu Rojin Altın’ın kırmızı halı fotoğrafları da büyük ilgi çekti.

Yeşilçam temalı sürpriz parti

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın doğum günü kutlaması, son ayların en havalı partisi oldu! Eşi Nikol Kocadağ’ın organize ettiği sürpriz parti, Yeşilçam temalıydı.

Çiftin yakın dostlarından Dila Tarkan-Dağhan Doğruer, Rachel Araz-Sami Kiresepi, Bensu Soral-Hakan Baş, Sima Tarkan-Mark Başoğlu, Duygu-Gürhan Çarmıklı, Özlem-Saffet Ulusoy ve Mert Vidinli’nin de katıldığı Tarabya’daki partinin onur konuğu ise Sıla olmuş. Birbirinden güzel şarkıları davetliler için söyleyen Sıla dahil olmak üzere herkes partiye Yeşilçam’ın altın yılları olan 70’ler stilinde katılmış. 40’ıncı yaşını unutulmaz bir partiye kutlayan Emre Kocadağ’a ben de nice yıllar diliyorum.

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