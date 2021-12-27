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Ali İl ve kız arkadaşı gecelerde!

#Ali İl#Ece Vahapoğlu#Hazal Kaya
Ali İl ve kız arkadaşı gecelerde

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberleri...

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Oyuncu Ali İl önceki akşam Bebek’te sarışın bir kadınla görüntülendi. İkili, flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Oyuncu ve arkadaşı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak hızlı adımlarla bir mekana giriş yaptı. (Sayit DURMAZ)

Ali İl ve kız arkadaşı gecelerde

Hatırlatma dozunu oldu

Ece Vahapoğlu, 3’üncü doz aşısını olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Vahapoğlu, hatırlatma dozunun önemine vurgu yaptı: “Pandemi henüz bitmedi; hâlâ aşı olmak, hâlâ pandemi kurallarına uymak gerekli. Ben sosyalleşirken mesafeliyim; arkadaşım veya iş yaptığım kişi kim olursa olsun aşılarını soruyorum. Açık havayı tercih ediyorum. Ev gibi bir ortamda buluşacaksak PCR testi bile yaptırıp görüşüyorum.”

Ali İl ve kız arkadaşı gecelerde

Sonsuza kadar

İngiltere Premier Ligi’nde yer alan Watford’un futbolcularından Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Rojin Tufan, eşiyle birlikte hamileliğine özel çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Sen, ben ve bu küçük, sonsuza kadar.”

Ali İl ve kız arkadaşı gecelerde

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Oğullarıyla Uludağ’da

9 çocuk sahibi İzzet Yıldızhan, hafta sonu oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe ile Uludağ’daydı. Yıldızhan ve oğulları, bol bol kayak yaparak karın keyfini çıkardı. Ünlü türkücü, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ali İl ve kız arkadaşı gecelerde

14 Ocak’ta vizyonda

Yönetmeliğini Murat Şenöy’ün yaptığı, Aslı T. Kızmaz’ın aynı isimli kitabından Müge Öztürk’le birlikte sinemaya uyarlanan “Benden Ne Olur?”, 14 Ocak’ta seyirciyle buluşacak. Yapım için sözlerini Aslı T. Kızmaz’ın yazdığı Cem Belevi’nin seslendirdiği “Olaysız Dağılmayalım” şarkısıysa kliplendi. Yapımını Med Yapım, CJ ENM, Ay Yapım’ın üstlendiği filmde Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan, Cem Belevi, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci rol alıyor.

Ali İl ve kız arkadaşı gecelerde

En iyi arkadaşı

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, köpeği ile çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bekiroğlu, köpeğini öptüğü fotoğrafın altına İngilizce “En iyi arkadaşım” notunu yazdı.

Ali İl ve kız arkadaşı gecelerde

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#Ali İl#Ece Vahapoğlu#Hazal Kaya

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