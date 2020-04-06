MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAli Gürsoy’un gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!
GeriMagazin Ali Gürsoy’un gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 06.04.2020 - 14:07,Son Güncelleme:/

Ali Gürsoy’un gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Ali Gürsoy’un gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!
Abone Olgoogle-news

Melis Gürsoy’dan boşanmak üzere olan Ali Gürsoy’un gizemli sevgilisinin kim olduğunu öğrendim. İşadamı bir süredir Gonca Ünsal’la birlikte.

Melis ve Ali Gürsoy çifti, 2008 yılında dillere destan bir düğünle evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuştu. Evliliğini bitirme kararı alan Ali Gürsoy’un, Gonca Ünsal’la yeni bir aşka yelken açtığını öğrendim. Ünsal’la ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Gürsoy, bir süre önce de eşiyle oturduğu evden ayrılıp babası Ergun Gürsoy’un yanına yerleşmiş.

 BOŞANAMIYORLAR 
Akkök Holding Başkan Vekili Nilüfer Dinçkök Çiftçi’nin kızı olan Melis Gürsoy’un, Ali Gürsoy’un peşine dedektif taktığı iddia edilmişti. Uzun zamandır evliliklerinin kötü gittiği söylenen çift, boşanma davasını açtı açmasına ancak koronavirüs salgını yüzünden adliyelerin kapanması nedeniyle boşanamıyorlar. Ali Bey de bu süreçte hem her şeyden uzaklaşmak hem de kendini karantinaya almak için babasının evinde inzivaya çekilmiş.

Ali Gürsoy’un gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Gonca Ünsal

False
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle