Ali Erkazan'dan oyuncu Levent Ülgen'e büyük tepki: Hayatım boyunca affetmeyeceğim

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Oyuncu Ali Erkazan 2. Sayfa programına konuk oldu. Sunucuların ‘bir daha asla çalışmam dediğiniz bir isim var mı’ sorusuna cevap veren Erkazan şoke eden açıklamalarda bulundu.

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren usta oyuncu ‘En Son Babalar Duyar’ dizisinde damadı rolünü canlandıran Levent Ülgen’in nankörlük ettiğini söyledi. ‘Onu diziye ben aldırdım’ diyen Erkazan, şu ifadeleri kullandı:

‘BİR DAHA ASLA ÇALIŞMAM’

"Nankörlüğünden ötürü, beni satmasından dolayı hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır, bir daha hayat beni onunla hiçbir zaman karşı karşıya getiremez…

‘En Son Babalar Duyar’ dizisi vardı. Onu diziye aldırdım, ben önerdim. Parasını da şartlarını da ben konuştum. Çünkü teklifi ben yaptım! Kendisini Ankara Sanat Tiyatrosu’ndan tanırım, aynı düşünceleri paylaşan insanlardık. Bir tesadüf karşılaşma sonucu proje dahil oldu.

‘En Son Babalar Duyar’ dizisine bir damat aranıyordu ben Levent’i lokantada yemek yerken gördüm, teklifte bulundum. ‘Abi sen tamam diyorsan ben hazırım’ dedi. Ben de hemen yetkilileri aradım, her şeyi ben konuştum. Nasıl oynaması gerektiğine kadar anlattım.

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Ona bir tek cümle söyledim ‘sen sahtekarlık yapmak için sahtekarlık yapmıyorsun, ailene faydan dokunsun diye bir şeyler yapmaya çalışan bir karakteri canlandırıyorsun’ diye anlattım. Role nasıl hazırlanması gerektiğini anlattım.

O dönem bizim sözleşmemizde yazan maddeleri karşılıyordu yöneticiler ama çalışanlar paralarını almaktan zorlanıyorlardı. Biz de devreye girdik, biraz sıkıntılar yaşadık yapımcıyla. Birol Güven bizim alttan kuyumuzu kazmış, Ayşegül’le beni ekarte etmenin yollarına başvurdu. Orada Levent Ülgen ile Metin Coşkun da Birol’a hizmet etti. ‘Ayşegül Abla ile Ali Abi olmadan dizi olur mu’ demediler.

Birol ‘Biz Ali Abi ve Ayşegül Hanım’la anlaşamadık, anlaşamaya da biliriz onlar olmadan devam eder misiniz’ diye soruyor, bunlar da ‘Biz ederiz’ karşılığını veriyorlar. Birol da hikâyeyi damadın üzerine çevirip bizi ekarte etti. Bunlar da ona hizmet ettiler."

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DİZİNİN KONUSU NEYDİ?

En Son Babalar Duyar, Eylül 2002'de TRT 1'de yayımlanmaya başlayan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide; biri evli, üç kızı ve bir oğlu olan anne ile babanın neşeli ve telaşlı yaşamı, komşuları ve akrabalarıyla olan ilişkileri anlatılmıştır. Daha sonra Kadir'in işleri ve üçkâğıtları, ailesi ve özellikle babası ile ilişkileri anlatılmıştır.