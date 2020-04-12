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Haber Giriş: 12.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ali Erkazan köpeğinin katilini arıyor

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Ali Erkazan köpeğinin katilini arıyor
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Bodrum’da yaşayan oyuncu Ali Erkazan, aracıyla köpeğine çarpıp ölümüne neden olan kişiyi bulmak için sosyal medyadaki takipçilerinden yardım istedi.

ÇARPTI AMA DURMADI

Bir süredir popüler tatil beldesi Bodrum’da yaşayan ünlü oyuncu Ali Erkazan, çok sevdiği köpeğini bir sürücünün dikkatsizliği yüzünden kaybetti. Aracıyla köpeğe çarpan kişi, ardına bile bakmadan kayıplara karıştı.

PLAKASINI DÜŞÜRMÜŞ

Sosyal medyada bir plakanın fotoğrafını paylaşan Ali Erkazan, o plakanın köpeğine çarpan araçtan düştüğünü söyleyerek takipçilerinden yardım istedi: “Turgutreis taraflarına doğru kaçmış. Kaçarken de plakasını düşürmüş. Bulmam için tüm dostlarımın yardımını bekliyorum.” 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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