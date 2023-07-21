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Ali Cabbar muamması... Çalıntı mı?

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#Ali Cabbar#Emir Can İğrek#Zeynep Alasya
Ali Cabbar muamması... Çalıntı mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 08:14

Emir Can İğrek’in son dönemde hit olan “Ali Cabbar” şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının müziğinin bir kısmının 1975 yılında yayınlanan “Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?” isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı öne sürüldü.

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ALİ CABBAR ÇALINTI MI TARTIŞMASI

Müzisyen Emir Can İğrek melodisi kadar sözleri de ilginç bir şarkı yaptı: “Ali Cabbar”... Sevdiği kızın düğününde gırnata çalmak zorunda kalan bir müzisyenin hikâyesi.

Fakat ortaya çıktı ki bu güzel şarkı 1975’te Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın “Bana Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?” filminin müziğiyle çok benziyor. Müzik uzmanları elbette bir değerlendirme yapacaktır ama bana kalırsa birebir aynısı. Dolayısıyla “ALİ CABBAR çalıntı mı?” tartışmaları aldı, yürüdü.

Ali Cabbar muamması... Çalıntı mı

1 NOTA HARİÇ TAMAMEN AYNI MELODİ

Şarkının söz ve bestesi MESAM’ın kayıtlarında Emir Can İğrek’e ait görünüyor. İğrek cephesindense henüz bir açıklama yok. Konuyla ilgili olarak Zeki Alasya’nın müzisyen kızı Zeynep Alasya’yı aramak geldi aklıma.

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Ali Cabbar muamması... Çalıntı mı

Şahane dizi müzikleri yapıyor Zeynep Alasya. İki şarkıyı da dinledi; her iki şarkıyı da ölçtü, biçti ve “Tartım ve 1 tek nota hariç tamamen aynı melodi. Yoruma açık değil. Çok net” yorumunu yaptı.

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#Ali Cabbar#Emir Can İğrek#Zeynep Alasya