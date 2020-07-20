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Ali KESER
Haber Giriş: 20.07.2020 - 08:04,Son Güncelleme:

Ali Ağaoğlu'na fare şoku! Milyon euro’luk Rolls Royce Phantom büyük zarar gördü...

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Ali Ağaoğlu'na fare şoku! Milyon euro’luk Rolls Royce Phantom büyük zarar gördü...
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Yoğun iş maratonuna iki günlük ara verip Bodrum’a gelen Ali Ağaoğlu, tatil sırasında aldığı telefonla milyon euro’luk Rolls Royce Phantom aracını Güllük’te bulunan şantiyesine bırakıp uçakla İstanbul’a döndü.

Birkaç gün sonra tekrar Bodrum’a geldiğinde ise aracındaki anormalliği fark eden Ağaoğlu büyük şaşkınlık yaşadı. Otomobilin kompresör ve elektrik bağlantı kabloları büyük hasar görmüştü. Farelerin kabloları kemirdiği anlaşılınca araç çekiciyle İstanbul’a gönderildi. 

Ali Ağaoğluna fare şoku Milyon euro’luk Rolls Royce Phantom büyük zarar gördü...

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