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Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'nin zor anları

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yoğun çalışma temposu yüzünden kas spazmı geçirmişti. Tilki, doktor muayenesine yürümek için yardımcısından destek aldı.

YÜRÜYEMEZ HALE GELDİM

Aleyna Tilki’nin Instagram’da paylaştığı “Doktora gidiyorum” mesajı, sevenlerini endişelendirmişti. Genç şarkıcı, aldığı mesajlar üzerine şu açıklamayı yapmıştı: “Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı vücudum kasıldı.”


Aleyna Tilkinin zor anları

ARACINDAN İNMEKTE ZORLANDI
Aleyna Tilki önceki gün doktor muayenesi için geldiği Nişantaşı’nda görüntülendi. Aracından inmekte güçlük yaşayan ünlü şarkıcıya yardımcısı destek oldu. Tilki, “Arkadaşlar klip ve dizi çekimleri beni çok yordu. Onun için böyle bir durumla karşılaştım” dedi. 

Aleyna Tilkinin zor anları

Kas Spazmına Dikkat
Kas Spazmına Dikkat!
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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