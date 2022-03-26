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Aleyna Tilki'nin galaya gidişi olay oldu

#Aleyna Tilki#Jared Leto#Morbius
Aleyna Tilkinin galaya gidişi olay oldu

Bir süredir çalışmalarını İngiltere’de sürdüren Aleyna Tilki önceki gün Jared Leto’nun başrolünde yer aldığı “Morbius”un Londra prömiyerine katıldı. Oscar’lı oyuncu ile kırmızı halıda tanışan Tilki’nin kıyafeti sosyal medyanın gündemine oturdu.

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ALEYNA Tilki, yeni single’ının hazırlıkları için bir süredir İngiltere’nin başkenti Londra’daydı. Genç şarkıcı, Türkiye’ye dönmeden hemen önce Marvel’ın yeni filmi “Morbius”un Odeon Luxe Leicester Square’da düzenlenen prömiyerine katıldı. Tilki, kırmızı halıdaki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Filmin başrol oyuncusu Jared Leto ile de sinemaya girmeden tanışıp fotoğraf çektiren Tilki, videosuna ateş alan bir kalp emojisi koydu. Dünyaca ünlü Oscar’lı oyuncu Jared Leto da şarkıcının paylaşımını Instagram hesabının Hikâye bölümüne ekledi.

Kot kombini eleştirildi

Aleyna Tilki, “Morbius”un prömiyeri için kot pantolon ve crop üst giymeyi tercih etti. Genç şarkıcının kombini sosyal medyada günün konusu oldu. Oscar’lı oyuncuyla yan yana gelmesinden dolayı Tilki’nin dünyaya açıldığını söyleyenlerin yanı sıra kıyafetini eleştirenler oldu. Twitter kullanıcıları Aleyna Tilki hakkında şu tweet’leri yazdı: “İyi hoş da o nasıl kombin, hiç beğenmedim”, “Nihayet bizim de dünya çapında tanınmış bir yıldızımız olacak”, “Kombinin çok kötü” “Sanki ilgilenilmemiş”.

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Aleyna Tilkinin galaya gidişi olay oldu

Aleyna Tilki, Jared Leto ile tanışma anının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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#Aleyna Tilki#Jared Leto#Morbius

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