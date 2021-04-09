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Haber Giriş: 09.04.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'den Maldivler pozu!

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Aleyna Tilki'den Maldivler pozu!

Yoğun iş temposundan fırsat bulup Maldivler'e giden Aleyna Tilki'den tatil pozları geldi.

Oyunculuk ve müzik kariyerini bir arada sürdüren Aleyna Tilki ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Yeni şarkısıyla çok konuşulan Aleyna Tilki kendini ödüllendirdi ve Maldivler'e tatile gitti.

Aleyna Tilkiden Maldivler pozu

İşte Bu Benim Masalım dizisinde de Cemal Can Canseven'le başrolü paylaşan Aleyna Tilki yoğun iş temposundan dolayı sağlık sorunları yaşamış ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Aleyna Tilkiden Maldivler pozu

Tilki kendini ödüllendirdi ve enerji depolamak için Maldivler'e gitti. Bir haftadır tatil yapan güzel şarkıcı renkli fotoğraflarını da sevenleriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan karelere çok sayıda da yorum yapıldı.

Aleyna Tilkiden Maldivler pozu

Maldivler'de ultra lüks bir otelde konaklayan Tilki, deniz ve balık mahsullerini yemeyi tercih ediyor.

Aleyna Tilkiden Maldivler pozu

Aleyna Tilki'nin kaldığı otelde özel havuzu bulunuyor.

Aleyna Tilkiden Maldivler pozu

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