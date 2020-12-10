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Haber Giriş: 10.12.2020 - 07:37 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki yine aynı pijamalarla alışverişte

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Aleyna Tilki yine aynı pijamalarla alışverişte
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Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Bir gün önce objektife takıldığı pijamasını yine giyen genç şarkıcı, yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi: “Şimdi setten çıktım buraya geldim. Buradaki işlerimi halledip stüdyoya gideceğim. Günde 12 saat sette, 6 saat stüdyoda oluyorum. Kalan zamanı da dinlenerek geçiriyorum.” Hayranlarına yeni yılda sürpriz yapacağını da açıklayan Tilki, “2021 yılında tamamı yabancı şarkılardan oluşan bir albüm çıkartabiliriz” dedi.

Aleyna Tilki yine aynı pijamalarla alışverişte


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