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Aleyna Tilki: Yaş benim için şehir efsanesi!

#ALEYNA TİLKİ#UZİ#AYÇA TİLKİ
Aleyna Tilki: Yaş benim için şehir efsanesi
Behlül AYDIN

Kendisinden 30 yaş büyük işadamı Haldun Demirhisar’la aşk yaşadığı dedikodularıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, “Arkadaşız” dedi. Şarkıcının “Yaş farkı arkadaşlığınıza engel olmuyor mu?” sorusuna yanıtı da “Yaş benim için bir şehir efsanesi” oldu.

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HALDUN 6 YILDIR ARKADAŞIM

Aleyna Tilki geçtiğimiz salı günü kardeşi Ayça ile birlikte Nişantaşı’ndaydı. Giyim tarzıyla dikkat çeken 21 yaşındaki şarkıcı, işadamı Haldun Demirhisar’la (51) aşk yaşadığı iddiası sorulunca şöyle dedi:

“Haldun benim 6 yıldır arkadaşım. Sürekli fotoğraflarımızı paylaşıyoruz zaten. Türkiye’de sanat vizyonu en geniş olan insanlardan biri. Onunla beraber çok güzel bir iş de yapacağız. O benim arkadaşım.”

Aleyna Tilki: Yaş benim için şehir efsanesi

YAŞIMA YAKIN OLANLARLA İLİŞKİ KURMAK İSTERİM

Aleyna Tilki, “Yaş farkı arkadaşlığınıza engel olmuyor mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Yaş ne ki? Biliyorsunuz içine giremediğim mekanlarda şarkım çalıyordu ben 16 yaşındayken. Yaş benim için bir şehir efsanesi.”

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Tilki’ye “İlişkide yaş farkı sizin için önemli mi?” sorusu da yöneltildi. Yanıtı şöyle oldu: “Tabii ki kendi yaşıma yakın olan insanlarla ilişki kurmak isterim. Ama büyük de konuşmamak lazım. Şu an öyle bir şey yok. Hayatımda kimse yok.”

Aleyna Tilki: Yaş benim için şehir efsanesi

YİNE TACİZ

Aleyna Tilki, Üsküdar’daki evine gizlice girmeye çalışan saplantılı hayranıyla ilgili olarak, “Hayran demek doğru olmaz ona. Ailemi çok korkuttu. Bir de serbest bırakılması bizi üzdü” dedi. Röportaj sonrası kardeşiyle alışveriş turuna devam eden Tilki, o sırada yanına yaklaşan bir erkeğin sohbet ısrarı üzerine gerildi. Bir kez daha hayran tacizine uğrayan şarkıcı, hızlı adımlarla uzaklaştı.

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Aleyna Tilki ve Uzi aşk mı yaşıyor Sürpriz gelişme...
#ALEYNA TİLKİ#UZİ
Aleyna Tilki ve Uzi aşk mı yaşıyor? Sürpriz gelişme...Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

HANİ KEKO SEVİYORDUN

“teve2 Magazin Masası”nda Aleyna Tilki’nin 15 gündür rap’çi Uzi ile ilişki yaşadığı öne sürüldü. Tilki, temmuz ayında Twitter’da “Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor” mesajını paylaşmış, Uzi’den “Hani keko seviyordun” cevabı gelmişti. Sosyal medyada başlayan dostluğun zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi.

 

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