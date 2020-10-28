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Haber Giriş: 28.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki: Sokaktaki insanları sevin

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Aleyna Tilki: Sokaktaki insanları sevin
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Aleyna Tilki önceki akşam Levent’teki bir stüdyodan çıkarken görüntülendi.

Birkaç yıl önce Taksim’de sokakta şarkı söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Tilki, sosyal medyada gündem olan o videoyla ilgili konuştu. “15 yaşından daha küçüğüm orada. Sokak müzisyenlerine yardım etmek için şarkı söylüyordum. Çünkü çok kutsal bir şey yapıyorlar onlar. Sokakta çalışan kimseyi geri çevirmemek lazım. Sokaktaki insanları sevin” diyen genç şarkıcı, geçen yıl da Amerika’da bir sokak müzisyenine yardım ettiğini söyledi:

Aleyna Tilki: Sokaktaki insanları sevin

“Hollywood’da gitar çalan Asyalı bir çocuk gördüm. Gitarının sesi de, kendi sesi de çok az çıkıyordu. Yanına gittim, ‘Ben şimdi şarkı söyleyeceğim, sen çalacaksın, toplanan parayla sana yeni gitar alacağız’ dedim. Şarkıya başladım, bayağı bir insan birikti. Gitar parası çıktı.”

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Aleyna Tilki sokak müzisyenliği yapmış
daha fazla video için

 

 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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