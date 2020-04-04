Haber Giriş: 04.04.2020 - 08:28,
Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağına takıldı!
Corona virüs kapsamında alınan tedbirler genişletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün geceyarısı itibarıyla 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.Yasağa takılanlar arasında 19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki de var!
Tilki, düşüncelerini Twitter sayfasında paylaştı:
"Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki,bana bir şey olmadı şuan. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi"
Şöhretle 18 yaşından önce tanışan Aleyna Tilki, reşit olmadığı için bazı mekanlarda sahne alamamıştı...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle